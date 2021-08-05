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UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu

Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı

05 Ağustos 2021 Perşembe 23:23
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UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Molde'yle karşı karşıya geldi. Trabzonspor karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Nwakaeme, 58. dakikada Vitor Hugo ve 74. dakikada Djaniny attı. Konuk ekip Molde'nin golleri ise 31 ile 64. dakikada Brynhildsen ve 85. dakikada Hussain'den geldi. Trabzonspor, Bakasetas'ın 90+5. dakikada kullandığı penaltı ise direkten döndü.

İki takım rövanş müsabakasında 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde karşı karşıya gelecek.

Son Güncelleme: 05.08.2021 23:47
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