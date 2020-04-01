UEFA play-off maçlarını erteledi

UEFA, haziranda oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının eylül ayına ertelendiğini açıkladı.
UEFA ayrıca haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarını da iptal etti.
UEFA, haziranda oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının eylül ayına ertelendiğini açıkladı.
UEFA, haziranda oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının eylül ayına ertelendiğini açıkladı.
UEFA ayrıca haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarını da iptal etti.