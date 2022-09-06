UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu, bugün oynanacak grup maçları ile başlayacak.
Bu sezon final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
6 Eylül Salı:
19.45 Dinamo Zagreb-Chelsea
19.45 Borussia Dortmund-Kopenhag
22.00 Salzburg-Milan
22.00 Celtic-Real Madrid
22.00 Leipzig-Shakhtar Donetsk
22.00 Sevilla-Manchester City
22.00 Paris Saint-Germain-Juventus
22.00 Benfica-Maccabi Haifa
7 Eylül Çarşamba:
19.45 Ajax -Rangers
19.45 Eintracht Frankfurt-Sporting
22.00 Napoli-Liverpool
22.00 Atletico Madrid-Porto
22.00 Club Brugge-Bayer Leverkusen
22.00 Barcelona -Viktoria Plzen
22.00 Inter -Bayern Münih
22.00 Tottenham-Marsilya
Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.