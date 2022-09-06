UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu, bugün oynanacak grup maçları ile başlayacak.

Bu sezon final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

6 Eylül Salı:

19.45 Dinamo Zagreb-Chelsea

19.45 Borussia Dortmund-Kopenhag

22.00 Salzburg-Milan

22.00 Celtic-Real Madrid

22.00 Leipzig-Shakhtar Donetsk

22.00 Sevilla-Manchester City

22.00 Paris Saint-Germain-Juventus

22.00 Benfica-Maccabi Haifa

7 Eylül Çarşamba:

19.45 Ajax -Rangers

19.45 Eintracht Frankfurt-Sporting

22.00 Napoli-Liverpool

22.00 Atletico Madrid-Porto

22.00 Club Brugge-Bayer Leverkusen

22.00 Barcelona -Viktoria Plzen

22.00 Inter -Bayern Münih

22.00 Tottenham-Marsilya

Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.