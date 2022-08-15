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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu maçları 16 Ağustos salı günü başlıyor.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:14
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor


Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde en büyük otganizasyonu olan Uefa Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu yarın başlıyor.

Şampiyonlar Ligi, play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ağustos'ta oynanacak.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 16 Ağustos Salı günü deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak.

Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen takımlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Play-off programı ise şu şekilde:

Salı:

  • 22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
  • 22.00 Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)
  • 22.00 Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)

Çarşamba:

  • 19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)
  • 22.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)
  • 22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - ​​Benfica (Portekiz)

Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiSpor
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