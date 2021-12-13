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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turunda Paris Saint-Germain ile Manchester United'ın eşleşmesi en dikkat çekici karşılaşmalar arasında. Messi ve Ronaldo tekrardan karşı karşıya gelecek.

13 Aralık 2021 Pazartesi 13:47
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ardından son 16 turunun kura çekimi gerçekleşti.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu. Son 16 turunda 4 İngiliz, 3 İspanyol, 2 Fransız, 2 İtalyan, 2 Portekiz ve birer Hollanda, Avusturya ve Alman ekibi yer aldı.

İşte son 16 turu eşleşmeleri﻿:

Benfica-Real Madrid

Villarreal-Manchester City

Atletico Madrid - Bayern München

FC Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting Lizbon - Juventus

Chelsea - Lille

Paris Saint- Germain - Manchester United

SON 16 TURU NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15 - 16 ve 22 - 23 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Rövanş müsabakaları ise 8-  9 Mart ve 15 - 16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.

Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart'ta çekilecek.

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