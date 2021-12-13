UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ardından son 16 turunun kura çekimi gerçekleşti.



İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu. Son 16 turunda 4 İngiliz, 3 İspanyol, 2 Fransız, 2 İtalyan, 2 Portekiz ve birer Hollanda, Avusturya ve Alman ekibi yer aldı.

İşte son 16 turu eşleşmeleri﻿:

Benfica-Real Madrid

Villarreal-Manchester City

Atletico Madrid - Bayern München

FC Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting Lizbon - Juventus

Chelsea - Lille

Paris Saint- Germain - Manchester United

SON 16 TURU NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15 - 16 ve 22 - 23 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Rövanş müsabakaları ise 8- 9 Mart ve 15 - 16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.



Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart'ta çekilecek.