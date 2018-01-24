UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri Rusya ve İsveç

UEFA'nın A Milli Takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nin kuraları İsviçre'nin Lozan kentinde çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu kura çekiminde Başkan Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu temsil etti.

Türkiye'nin rakipleri İsveç ve Rusya oldu.

A LİGİ

1. GRUP: Hollanda-Fransa-Almanya

2. GRUP: İzlanda-İsviçre-Belçika

3. GRUP: Polonya-İtalya-Portekiz

4. GRUP: Hırvatistan-İngiltere-İspanya

B LİGİ

1. GRUP: Çekya-Ukrayna-Slovakya

2. GRUP: Türkiye-İsveç-Rusya

3. GRUP: Kuzey İrlanda-Bosna Hersek-Avusturya

4. GRUP: Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti-Galler

C LİGİ

1. GRUP: İsrail-Arnavutluk-İskoçya

2. GRUP: Estonya-Finlandiya-Yunanistan-Macaristan

3. GRUP: Kuzey Kıbrıs-Bulgaristan-Norveç-Slovenya

4. GRUP: Litvanya-Karadağ-Sırbistan-Romanya

D LİGİ

1. GRUP: Andorra-Kazakistan-Letonya-Gürcistan

2. GRUP: San Marino-Moldova-Lüksemburg-Belarus

3. GRUP: Kosova-Malta-Faroe Adaları-Azerbaycan

4. GRUP: Cebelitarık-Lihtenştayn-Ermenistan-Makedonya