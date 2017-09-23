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UEFA, ‘Uluslar Ligi’ projesini devreye sokuyor!

UEFA, Uluslar Ligi’ni Eylül 2018’de hayata geçiriyor. 2 yıl sürecek ligde 55 ülke 4 ayrı klasmanda mücadele edecek.

23 Eylül 2017 Cumartesi 14:39
UEFA, ‘Uluslar Ligi’ projesini devreye sokuyor!

UEFA Uluslar Ligi' projesi hayata geçiriliyor. Organizasyon Eylül 2018'de başlayıp 2 yıl sürecek ve 55 ülke 4 farklı klasmana ayrılacak.

UEFA, ülkeler arasında oynanan hazırlık maçlarının yerini alacak ve hazırlık maçları tarihlerinde oynanacak bir turnuva için uzun süre önce harekete geçmişti.

2011'de ortaya atılan bu fikir, 2014'te Astana'da bu formatın ortaya atılmasıyla sonuçlandı. Ulusal federasyonlarave milli takım hocalarına da danışılarak daha rekabetçi ve sporun ruhuna uygun olarak bu turnuva dizayn edildi.

Dünya Kupası 2018 Elemeleri, 2017 Ekim ayında, play-off maçları 2017 Kasım ayında tamamlanacak. Uluslar Ligi Eylül, Ekim, Kasım'da 2'şer maçla 6 maç gününde tamamlanacak.

UEFA SIRALAMASINA GÖRE

Hürriyet Gazetesi’nden Koray Durkal’ın haberine göre; milli takımlar, ülke puanlarına göre 4 ayrı gruba ayrılacak. Hazırlık maçları için verilen aralarda oynanacak karşılaşmalar sonucu bir şampiyon belirlenirken 4 grup lideri de Avrupa şampiyonalarına doğrudan katılacak

Gruplar UEFA ülke puanı sıralamasına göre yapılacak. Uluslar Ligi'nde ‘A’ ve ‘B’ klasmanında 12’şer, ‘C’klasmanında 15 ve ‘D’ klasmanında da 16 takım yer alacak.

BAŞARISIZ OLANLAR DÜŞECEK

Grubunda başarılı olanlar üst klasmana, başarısızlar ise bir alta düşebilecek. Ayrıca bu 4 grup lideri Uluslar Ligişampiyonluğu için mücadele edecek. Turnuva Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da etkileyecek. Her klasman içerisinde 4 farklı grup oluşacak ve grup lideri olan 4 takım direkt olarak 2020 Avrupa Şampiyonasına katılacak.

2 YILDA BİR DÜZENLENECEK

Dünya Kupası elemelerinden sonra oluşacak sıralamada değişiklik olmaz ise Türkiye, 2. klasmanda. Maçların, yalnızca milli takımlara ayrılan hazırlık dönemlerinde oynanması planlanıyor.

Lig 2 yılda bir düzenlenecek. Buna göre bir sonraki lig 2022-24 arasında yapılacak. Turnuvanın Avrupa FutbolŞampiyonası öncesi ve sonrasındaki formatı farklı olacak

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