"UEFA'yla yaptığımız toplantı çok olumlu geçti"

ile yapılan toplantıya değinen Başkan: "UEFA'ya gittik. İlk defa komitenin önünde sunum yapmak üzere ben katıldım. Bana göre toplantı iyi geçti. Mayıs ayı sonuna kadar 60 milyon Euro kar yapmalıyız ki yaptığımız anlaşmaya riayet edelim. Bu da mümkün değil. Bunları anlattık. Sermaye artırımını kabul ettirmeye çalıştık gelir olarak. Onların alıştığı bir durum değil. Çünkü biz derneğiz ve derneğin sahibi yok. Kabul edilir edilmez bilemiyorum. Büyük bir olasılıkla gelir olarak kabul edilebilir. Ancak yeterli değil. Bizim 60 milyon Euro açığımız var. Fon yaratma kampanyasını da gelir olarak kabul ettirilebilir. Finansal Fair Play sorununu aşmak için bu fon yöntem olabilir." ifadelerine yer verdi.