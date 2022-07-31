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Ukrayna Büyükelçisi'nden Fenerbahçe açıklaması

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında sarı-lacivertli taraftarların yaptığı "Putin" tezahüratıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

31 Temmuz 2022 Pazar 17:38
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Ukrayna Büyükelçisi'nden Fenerbahçe açıklaması
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemesinde Kadıköy'de karşılaştığı maç sırasında bazı taraftarların kısa bir süre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapmasının ardından UEFA, olay hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

Konuya ilişkin Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç ise karşı tarafın maç sırasında kışkırtıcı hareketlerde bulunduğunu belirterek özür dilemeyeceklerini söylemişti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar da konuya dair Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bodnar, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da dehşet verici bir savaşın olduğuna dikkati çekerek, "Rusya düşman, Putin katildir. Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır. Yanlış anlaşılmaları diyalog yolu ile düzeltiyoruz. Mektup ve açıklaması için Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Burada noktalıyoruz ve Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz." görüşlerine yer verdi.

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