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UKÜ siftah yapamadı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:24
UKÜ siftah yapamadı

Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbolu Turnuvası’nın ikinci gününde de galibiyetle tanışamayan temsilcimiz UKÜ, Almanya temsilcisi German Sport University Cologne takımıyla 5-6’ncılık maçı oynayacak.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de devam eden Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbolu Turnuvası’nda mücadele eden temsilcimiz UKÜ, ikinci günde de oynadığı iki maçı 2-0’lık skorlarla kaybederek klasman maçlarını puansız son sırada tamamladı. Günün ilk maçında ev sahibi Hırvatistan temsilcisi University of Zagreb ile karşılaşan UKÜ ilk periyodda rakibiyle başa baş bir mücadele sergilemesine rağmen bu periyodu 19-18 kaybetti. Takımda morallerin bozulması sonucu ikinci periyodda oyundan düşen UKÜ bu periyodu da 23-16 maçı da 2-0 kaybetti.

Klasman grubunun son maçında İspanya temsilcisi University of Barcelona ile karşılaşan UKÜ güçlü rakibi karşısında pek bir varlık gösteremedi. Periyotları 24-5 ve 22-8 kaybeden UKÜ bu maçı da 2-0 mağlubiyetle tamamlayarak klasman grubunda puansız son sırada yer aldı.

Temsilcimiz UKÜ yarın KKTC saati ile 10.30’da 2 puanla grubu 5’inci sırada tamamlayan Almanya temsilcisi German Sport University Cologne ile 5 ve 6’ncılık karşılaşmasına çıkacak. UKÜ bu maçı kazanarak hem rakibinden rövanşı almak hem de turnuvayı son sırada tamamlamamayı hedefliyor.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbolu TurnuvasıUKÜSporHaber
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