UKÜ’den çifte kupa

Havadis Spor'un haberine göre, Gençler Hentbol Federasyon Kupası finallerinde kupalar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin oldu.

Lefkoşa Ataürk Spor Salonu’nda oynanan kızlar finalinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Darbazspor’u zorlanamadan 27-21 yenerek ligin ardından kupayı da kazanan taraf oldu.

Erkeklerde ise baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maçta normal süresi 23-23 berabere biten karşılaşmada Esentepe’yi uzatmada 31-27 yenen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kupayı kazandı.

Bu sonuçların ardında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi hem kızlarda hem de erkeklerde kupayı kazanarak büyük bir başarıya imza attı.