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UKÜ’den çifte kupa

UKÜ’den çifte kupa. Gençler Hentbol Federasyon Kupası finallerinde kızlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Darbazspor’u 27-21 yendi.

30 Ocak 2018 Salı 11:06
UKÜ’den çifte kupa
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Havadis Spor'un haberine göre, Gençler Hentbol Federasyon Kupası finallerinde kupalar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin oldu.

Lefkoşa Ataürk Spor Salonu’nda oynanan kızlar finalinde  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Darbazspor’u zorlanamadan 27-21 yenerek ligin ardından kupayı da kazanan taraf oldu.

Erkeklerde ise baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maçta normal süresi 23-23 berabere biten karşılaşmada  Esentepe’yi uzatmada 31-27 yenen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kupayı kazandı.

Bu sonuçların ardında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi hem kızlarda hem de erkeklerde kupayı kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

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