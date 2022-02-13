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Ulaç, İsrail’de düzenlenecek olan Avrupa Kupası'nın 1.ayağına gitmeye hak kazandı

Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç, barajı geçerek Türkiye Milli Takımına girmeyi başardı

13 Şubat 2022 Pazar 21:05
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Ulaç, İsrail’de düzenlenecek olan Avrupa Kupası'nın 1.ayağına gitmeye hak kazandı
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Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonasi ve Milli Takım Seçmelerinde yarışan Doğukan Ulaç 10 km. yarışında 01:56.50'lik derecesi ile 20 yaşüstü kategorisinde 1.sırada, genel klasmanda 10.sırada yer almayı başardı.

Bir 2 kişi, ayakta duran insanlar ve şunu diyen bir yazı 'TÜRKİYE BİREYSEL AÇIK SU YÜZ ŞAMPİYONAS VE MİLLİ LE MÜSABAK 10-1 Jze/ Kocaeli FAST Frms GS Açık Su Y EROLAUTO EMLANDUNVRS Yaş rubu Müsabakal 1' görseli olabilir

Osman Akkuş'un antrenörlüğünü yaptığu milli yüzücümüz 1:57.00 olan Avrupa Kupası barajını geçip, Türkiye Milli Takım ile İsrail'de düzenlenecek olan Avrupa Kupasının 1.ayağına gitmeye hak kazandı.

Doğukan Ulaç, Mayıs ayında düzenlenecek olan Türkiye Milli Takım kampına katılacak.

Osman Akkuş yaptığı açıklamada, "Doğukan'ın yetişmesinde büyük emeği olan Mehmet Gürcenk hocamızı ve değerli ailesini tebrik ediyorum.Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Sertaç Bozatlı'ya, federasyon başkanımız Ender Yeşilyurt'a ve kulübümüz Fast Frogs'a, Can Nazlı'ya teşekkür ederim" dedi.

Bir 5 kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Anahtar Kelimeler:
Doğukan Ulaç
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