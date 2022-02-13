Ulaç, İsrail’de düzenlenecek olan Avrupa Kupası'nın 1.ayağına gitmeye hak kazandı

Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonasi ve Milli Takım Seçmelerinde yarışan Doğukan Ulaç 10 km. yarışında 01:56.50'lik derecesi ile 20 yaşüstü kategorisinde 1.sırada, genel klasmanda 10.sırada yer almayı başardı.

Osman Akkuş'un antrenörlüğünü yaptığu milli yüzücümüz 1:57.00 olan Avrupa Kupası barajını geçip, Türkiye Milli Takım ile İsrail'de düzenlenecek olan Avrupa Kupasının 1.ayağına gitmeye hak kazandı.

Doğukan Ulaç, Mayıs ayında düzenlenecek olan Türkiye Milli Takım kampına katılacak.

Osman Akkuş yaptığı açıklamada, "Doğukan'ın yetişmesinde büyük emeği olan Mehmet Gürcenk hocamızı ve değerli ailesini tebrik ediyorum.Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Sertaç Bozatlı'ya, federasyon başkanımız Ender Yeşilyurt'a ve kulübümüz Fast Frogs'a, Can Nazlı'ya teşekkür ederim" dedi.