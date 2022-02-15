Künye
Kıbrıs 8
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi devam ediyor
Lefkoşa'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün...
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo küveti altında silah bulundu
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo...
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık mahkemeye çıkarıldı
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık...

'Ulan sen vatan hainisin! Sana para gönderenler...'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dün akşam katıldığı canlı yayında eski futbolcu FETÖ firarisi Hakan Şükür hakkında iddialarda bulundu. Hakan Şükür'ün Türkiye'deki bazı menajerlerin transferlerinden pay aldığını iddia eden Murat Sancak; Hakan Şükür'ün hala futbolun içinde olduğunu transferlerde söz hakkı olduğunu dile getirdi.

15 Şubat 2022 Salı 10:20
672 Okunma
'Ulan sen vatan hainisin! Sana para gönderenler...'
banner108

Hakan Şükür'ün AK Parti'den istifa ettiği gün Rıdvan Dilmen ile İstanbul'da yemek yediklerini belirten Murat Sancak; 'Ben ona mesaj attım. Eğer erkeksen vekillikten de istifa et dedim. Şimdi o şerefsiz Türkiye'de hakemlere etki ediyor. Bazı menajerlerin arkasında da o var. İnsanları korkuttunuz tehdit ettiniz, içeri attınız. Bunların hakları sizden çıkacak.' dedi.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ardından Futbol Plus kanalında Ömer Faruk Özcan'ın sorularını yanıtlayan Murat Sancak'ın FETÖ firarisi Hakan Şükür hakkındaki iddiaları dikkat çekti.

MURAT SANCAK CANLI YAYINDA AÇIKLADI! 'O VATAN HAİNİ HALA...'

'Onun AK Parti'den istifa ettiği gün Rıdvan Dilmen ile yemek yiyorduk. Ben Hakan Şükür'e mesaj attım. Vekillikten de istifa et diye beni engelledi. O şerefsiz o müptezel o vatan haini hala Türkiye'de menajerlerin transferinden pay alıyor. Beni mahkemeye verecekmiş! Sen vatan hainisin ulan şerefsiz. Sen beni mahkemeye versen ne olur!

'RUHUNU SATMIŞ ŞEREFSİZ'

Ruhunu satmış şerefsiz! Bu işlerde hala o şerefsizin parmağı var. Sen müptezelsin. Senin elin bu futbolun içerisinde. Bazı menajerlerin arkasında sen varsın. O paraların yarısı sana geliyor. Karagümrük final maçında bizimle ilgili yaptığı yorumları açın okuyun. ABD'den öyle konuşmak kolay. Erkek misin ulan! Vatan hainisin ulan sen vatan haini...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulaç, İsrail’de düzenlenecek olan Avrupa Kupası'nın 1.ayağına gitmeye hak kazandı
Ulaç, İsrail’de düzenlenecek olan Avrupa Kupası'nın 1.ayağına gitmeye hak kazandı
Trabzonspor-Konyaspor maçının heyecanına kalbi dayanmadı
Trabzonspor-Konyaspor maçının heyecanına kalbi dayanmadı
Giresunspor-Fenerbahçe maçında üç gol bir kırmızı kart
Giresunspor-Fenerbahçe maçında üç gol bir kırmızı kart









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim