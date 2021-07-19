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Ülke basketbolu uzun yıllar sonra dış temasta bulundu

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Kıbrıs Türk basketbolu tarihi günlerinden birine tanıklık etti.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 21:43
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Ülke basketbolu uzun yıllar sonra dış temasta bulundu

KKTC A Milli Basketbol Takımı ile Kırgızistan Milli Takımı, Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Ülke sporunun dışa açılımda yaşadığı sıkıntılara yönelik önemli bir atılım olarak kabul edilen bu karşılaşmayı KKTC A Milli Takımı 78-62’lik skorla galip tamamladı.

 Karşılaşmada Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ile Kırgız yetkililer protokol tribününde yer alarak takip etti. Müsabaka öncesinde her iki takım ve yetkililer birlikte fotoğraf çektirerek bu tarihi anı ölümsüzleştirdi.

 Tamer Bolat, Emrah Güven, Halit Kıryağdı ve Ahmet Şahinsoy’un teknik sorumluluğunu üstlendiği KKTC A Milli Basketbol Takımı karşılaşmaya Temur Rustamov, Berk Argın, Arif Yılmabaşar, Fuat Farisoğlu ve Hamit Çeliktaşlılar ilk 5’i ile, konuk Kırgızistan ise mücadeleye Shakirzhan Kuranbaev, Roman Demchenko, Baiysh Adiev, Evgenii Pekhov ve Nurtai Subanbekov ilk 5’i ile başladı.

 İlk periyodu 26-15, ikinci periyodu da 41-29 üstünlükle tamamlayan milliler, bu üstünlüğünü koruyarak üçüncü periyodu 65-40 önde tamamladı, mücadeleyi de 78-62 kazanarak bu tarihi maçta galip geldi.

İki ülkenin milli takımları 21 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da yine Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda bir dostluk karşılaşması daha oynayacak.

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