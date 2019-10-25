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‘Ülke puanı’ sıkıntısı büyüyor! Tehlike çanları çalmaya başladı…

UEFA'nın kulüp puanlarına göre ülke sıralamalarında ilk 10'a giren ülkelerin lig şampiyonları Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak grup aşamasında yer alma hakkı kazanıyor. Türkiye ise bu sezon 11. sırada ve mevcut durum can sıkıcı. Temsilcilerimizin bir an evvel performansını yükseltmesi gerekiyor. İşte sıralamada son durum!

25 Ekim 2019 Cuma 11:10
‘Ülke puanı’ sıkıntısı büyüyor! Tehlike çanları çalmaya başladı…

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz mücadelelerini sürdürürken dört takımımızın da tatsız gidişi, geçen sezon ki olumsuz performanslarla birleşti ve korktuğumuz durum başımıza geldi.

Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden takımlar bu hafta 1 galibiyet 3 yenilgi aldı. Başakşehir sahasında Wolfsberger takımını 1-0 yendi ve grup aşamasında bu sezon galibiyet alan ilk temsilcimiz oldu.

Başakşehir ayrıca ülke puanı sıralamasında doğrudan rakibimiz olan Avusturya’nın temsilcisini yenmiş oldu

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, evinde Real Madrid’e 1-0 mağlup olurken, UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş sahasında Braga’ya 2-1 ve Trabzonspor sahasında krasnodar’a 2-1 mağlup oldu.

UEFA'nın kulüp puanlarına göre ülke sıralamasında Türkiye şu an 11. sırada yer alıyor. 11. sırada yer almanın anlamı şu: Türkiye sezonu 10. sıranın altında kapatırsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt olarak grup aşamasından başlayamayacak.

Ülke sıralamalarındaki yerini korumak için mutlak puana ihtiyacı olan Türk takımlarımız oynanan 12 maç sonunda sadece 1 galibiyet aldı.

Ukrayna, Hollanda ve Avusturya ile yarış içerisinde olan ve 11. sırada yer alan Türkiye'nin elemesiz Şampiyonlar Ligi için ilk 10'da kendisine yer bulması gerekiyor.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

9) Hollanda 33.350

10) Ukrayna 32.500

11) Türkiye 31.400

12) Avusturya 30.125

Rakiplerimizin Avrupa kupalarında oynadığı maçlar:

HOLLANDA

Ajax 0-1 Chelsea

PSV 0-0 LASK Linz

AZ Alkmaar 6-0 Astana

Young Boys 2 – 0 Feyenoord

UKRAYNA

Shakhtar Donetsk 2-2 D. Zagrep

Dinamo Kiev 1-1 Copenhagen

S. Etienne 1-1 Oleksadriya

AVUSTURYA

Salzburg 2 – 3 Napoli

PSV 0 – 0 LASK

Başakşehir 1 – 0 Wolfsberger

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Anahtar Kelimeler:
UEFASpor
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