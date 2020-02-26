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Ünal Aysal'ın şirketi iflas etti

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından iş adamı Ünal Aysal'ın İtalyan ortaklı elektrik firması Yeni Elektrik Üretim Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 10:02
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Ünal Aysal'ın şirketi iflas etti
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Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Ünal Aysal ile İtalyan ortağı Ansaldo Group’a ait Yeni Elektrik Üretim AŞ hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi.

Dünya'dan Mehmet Kara'nın haberine göre, elektrik üretim sektöründeki arz fazlası ve ekonomideki durgunluğun yol açtığı beklentilerin altında kalan talep artışı, sektördeki oyuncuları zorluyor.

Zorda kalanlardan biri de Türkiye’nin görece en yeni ve en büyük kurulu güce sahip doğalgaz çevrim santrallarından birini işleten Yeni Elektrik Üretim şirketiydi.

Yeni Elektrik Üretim AŞ, Gebze Dilovası’nda bulunan santral kuruluş sürecinde öngörülen satış cirosunu ve kârlılığı yakalayamadı ve banka borçlarını ödeyemez hale geldi.

Şirket yönetimi, yaklaşık 6 ay kadar önce Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme eylül ayında üç aylık geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararı vererek, şirkete mali müşavir Hafiz Coşkun’u geçici komiser olarak atadı. Aralık 2019 sonunda tanınan mühlet iki aylığına uzatılmıştı.

Şirket karara itiraz edecek

Son olarak konkordato talebini reddeden Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, Yeni Elektrik Üretim AŞ’nin iflasını kararlaştırdı. Enerji Günlüğü’nün ulaştığı şirket avukatları mahkemenin aldığı iflas kararına itiraz edeceklerini söylediler.

'Yargı süreci devam ediyor' diyen ve istinaf mahkemesine başvurmaya hazırlanan avukatlar, oradan da sonuç alınamazsa k

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayÜnal Aysal
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