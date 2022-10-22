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Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

MLS ve Avusturalya'da top koşturmasının ardından bu yıl Brisbane Roar takımından Tegevajaro Miyazaki'ye transfer olan 32 yaşındaki futbolcu Masato Kudo beyin ventrikülerinde su toplanması nedeniyle hayatını kaybetti. İşte detaylar...

22 Ekim 2022 Cumartesi 12:20
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Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!



Son olarak Japonya Ligi ekiplerinden Teg. Miyazaki'de forma giyen 32 yaşındaki Masato Kudo, beyin ventrikülerinde su toplanması tanısıyla ay başında hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalere karşın 32 yaşındaki futbolcu kurtarılamadı.

Bu yıl Avusturulya Ligi'ndeki Brisbane Roar takımından Tegevajaro Miyazaki'ye transfer olan Kudo, son takımında çıktığı 21 maçta 3 gol attı.

"SARSILDIK"

Tegevajaro Miyazaki kulübünden yapılan açıklamada forvet oyuncusu Kudo'nun Japonya'da büyük etki oluşturduğu ve harika bir kariyeri olduğunu belirtti. Açıklamada, takım arkadaşlarına da önem verdiği dikkat çekilerek "Futbolcumuzun erken aramızdan ayrılmasından dolayı sarsıldık" ifadeleri kullanıldı.

MLS VE AVUSTRALYA'DA OYNADI

Ülkesinde Kashiwa Reysol, Hiroshima Sanfrecce'de oynayan Kudo, yurt dışında ise MSL Ligi Vancouver Whitecaps ile Avusturalya Ligi takımı Brisbane Roar takımlarında top koşturdu.

Sağ ayağını kullanan 1,77 metre boyundaki hücum oyuncusu Japonya Milli Takımı'nda da 4 kez oynadı. Bu maçlarda 2 gol atmayı başardı.

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

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