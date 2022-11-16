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Ünlü hakemin ölümü futbol dünyasını yasa boğdu!

Fransa'nın ünlü hakemlerinden Johan Hamel hayatını kaybetti. Birçok profesyonel maçta boy gösteren Johan Hamel'in ölüm nedeni belli oldu. Bu haberi açıklanmasının ardından Fransız kulüpleri başsağlığı mesajları gönderdi.

16 Kasım 2022 Çarşamba 14:36
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Ünlü hakemin ölümü futbol dünyasını yasa boğdu!



Dünyada birçok maç yöneten elit hakemlerden Johan Hamel hayatını kaybetti. 42 yaşındaki profesyonel ismin antrenman sırasında problem yaşadığı paylaşıldı.

ANTRENMAN YAPARKEN FELÇ GEÇİRDİ

42 yaşındaki hakem antrenman yaparken felç geçirdiği açıklandı. Felç nedeni henüz açıklanmazken, Fransız kulüpleri açıklamalar yayımladı. Birçok maçta boy gösteren tecrübeli ismin ölümü futbol dünyasını yasa boğdu.

6 KASIM'DA DÜDÜK ÇALMIŞTI

Son olarak 6 Kasım'da Lille'in Rennes maçında görev yapan hakem, Pazar günü PSG'nin Auxerre'i konuk ettiği maçta VAR'da çalışmıştı. Johan Hamel'in vefatı sonrası Fransa'nın en ünlü gazeteleri büyük yas ilan etti.

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