Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Üst üste 8. kez şampiyon

Almanya Bundesliga’nın 32’nci haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen’i 1-0 mağlup ederek üst üste 8, toplamda 30’uncu şampiyonluğunu ilan etti.

17 Haziran 2020 Çarşamba 09:10
580 Okunma
Üst üste 8. kez şampiyon

Bundesliga’nın 32’nci haftasında lider Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen’e konuk oldu. Weser Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip 43’üncü dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski’nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bavyera temsilcisi, bu skorla ligin bitimine 2 hafta kala üst üste 8’inci, toplamda 30’uncu şampiyonluğunu ilan etti.

Öte yandan Bayern Münih’ten Alphonse Davies, karşılaşmanın 79’uncu dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Anahtar Kelimeler:
BUNDESLİGAAlmanyaBayern Münih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Koç'tan Kruse ve Muslera'ya ziyaret
Ali Koç'tan Kruse ve Muslera'ya ziyaret
Futbolda haftanın programı belli oldu
Futbolda haftanın programı belli oldu
Ali Koç: Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir
Ali Koç: Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim