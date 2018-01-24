Vagner Love'da karar günü

Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı Vagner Love'ı transfer etmek için girişimlerine hız verdi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun bu futbolcu için kapıyı 5 milyon Euro'dan açmasının ardından, siyah-beyazlılar elindeki oyuncuları kullanarak maliyeti düşürmek istiyor. Kartal'da Aras Özbiliz ve Mustafa Pektemek takasta kullanılacak olan isimler. Siyah-beyazlı yönetim, Mitrovic'i de 6 aylık kiralık olarak takasta kullanmanın hesaplarını yapıyor.

Yönetim 3 milyon Euro'dan fazla ödemek istemiyor

Aytemiz Alanyaspor'un 5 milyon Euro talep etmesinin ardından kapıyı 2 milyon Euro'dan açan siyah-beyazlılar, son olarak teklifi 3 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Bu paranın yanı sıra Mustafa Pektemek ve Aras Özbiliz bonservisleriyle, Mitrovic de 6 aylığına kiralık olarak Alanyaspor'a teklif edildi. Alanyaspor cephesi teklife sıcak bakarken, son görüşmeler bugün yapılacak. Beşiktaş'ın bu transferi noktalaması durumunda Vagner Love vakit kaybetmeden İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçerek takıma dahil olacak.

Vagner Love, geçtiğimiz sezonu kaydettiği 23 golle gol kralı olarak tamamlamıştı.