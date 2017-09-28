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Valbuena gençlere taş çıkartıyor!

Fransız yıldız, iki kulvarda 10 maçta 3 gol 4 asistle skora doğrudan katkı yaptı.

28 Eylül 2017 Perşembe 10:05
Valbuena gençlere taş çıkartıyor!

Beşiktaş derbisiyle dirve yarışına yeniden ortak olan ve taraftarlarını umutlandıran Fenerbahçe'nin yükselişinde bir isim ön plana çıkıyor: Mathieu Valbuena.

33 yaşındaki ihtiyar delikanlı, gençlere taş çıkartan performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilere bedelsizgelen Fransız oyuncu, birçok kilit istatistikte takımın en iyisi olarak dikkat çekiyor.

Valbuena, bu sezon iki kulvarda tamamı ilk 11'de 10 maça çıktı, toplam 3 gol 4 asistle skora 7 kez doğrudan katkı sağladı.  Valbuena ligde de 3 gol 2 asistle oynadı.

HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Fransız yıldız, maç başına 3.3 kilit pasla takımda ilk sırada yer alıyor.  6 maçta ceza alanına 71 top gönderen deneyimli oyuncu, ceza alanında topla oynamada maç başına 14.2 ile sadece Fenerbahçe'nin değil ligin de en iyisi konumunda. Valbuena, maç başına 2.8 şut pası ortalamasıyla da takımda lider, ligde ise ikinci sırada bulunuyor.

2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı formasını giymeyi hedefleyen yıldız oyuncunun, Didier Deschampsve yardımcılarınca takibe alındığı belirtiliyor.

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