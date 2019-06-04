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Valencia Kulübü, hayatını kaybeden görme engelli taraftarının heykelini dikti!

İspanya La Liga takımlarından Valencia, spor kamuoyunun takdirini toplayan bir karar aldı. 100. yılını kutlamaya hazırlanan efsane kulüp, yıllarca kombine sahibi olan ve görme engelli olduktan sonra da maçlara gelmeye devam eden, ancak iki yıl önce hayatını kaybeden Vicente Aparicio isimli taraftarın oturduğu koltuğa heykelini dikti.

04 Haziran 2019 Salı 15:15
Valencia Kulübü, hayatını kaybeden görme engelli taraftarının heykelini dikti!
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İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, iki sene önce hayatını kaybeden Vicente Aparicio isimli taraftarın kombine sahibi olduğu koltuğuna heykelini dikti.

Yıllarca Mestella Stadı’nda Valencia maçlarını izleyen kombine sahibi Vicente Aparicio, 50’li yaşlarında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybetti.

Ancak kombine almaya devam eden ve maçlardaki atmosferi yaşamak isteyen Aparicio, iki sene önce hayatını kaybetti.

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Gelecek sezon 100. yılını kutlayacak olan Valencia Kulübü de, özel taraftarını onurlandırmak amacıyla sahibi olduğu koltuğa heykelini dikti.

Kulüpten paylaşılan videoda Vicente Aparicio’nun oğlu, babasının heykelinin yanında otururken onun futbol sevgisi hakkında yaptığı duygusal konuşmaya yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Valencia Kulübü
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