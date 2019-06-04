Valencia Kulübü, hayatını kaybeden görme engelli taraftarının heykelini dikti!

İspanya La Liga takımlarından Valencia, spor kamuoyunun takdirini toplayan bir karar aldı. 100. yılını kutlamaya hazırlanan efsane kulüp, yıllarca kombine sahibi olan ve görme engelli olduktan sonra da maçlara gelmeye devam eden, ancak iki yıl önce hayatını kaybeden Vicente Aparicio isimli taraftarın oturduğu koltuğa heykelini dikti.