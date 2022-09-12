Ve Arda Güler Fenerbahçe için kararını verdi!

Fenerbahçe'de forma giyen ve potansiyeli ile dünya futbolunun en büyük yıldıza adaylarından biri olarak gösterilen 17 yaşındaki genç oyuncu Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de şu ana kadar çıktığı 6 maçta 2 gol atma başarısı gösteren Güler, sahada yalnzca 146 dakika yer aldı.

O MADDE...

Hal böyle olunca sık sık oyuncunun sözleşmesinde bulunan "Bu sezon 1500 dakikanın altında oynaması halinde 5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi ön plana çıkarken, ipler Arda'nın elinde...

F.BAHÇE'DE MUTLU

Ancak Arda'nın Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. Bu maddenin devreye girmesi ve bir takımın 5 milyon euro teklif etmesi halinde bile transfer tamamen oyuncunun tercihine kalmış durumda...

AYRILMIYOR

Genç oyuncu Arda Güler, Fenerbahçe'den gitmek istemezse her durumda kalacak. 18 yaşının altındaki oyuncunun bu sezon sonuna kadar kesinlikle kalmak istediği belirtilirken yaz transfer döneminde ne olacağı ise belirsiz.