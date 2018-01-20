Ve Remzi resmen Ocak’ta

Havadis Spro'un haberine göre, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda (KTFF) dün hareketli bir gün geçti. Futbolda devam eden kiralık ve yabancı ara transfer döneminde takımlar anlaşma vardıkları futbolculara dün imzaları attırdı.

Devre arası kiralık transfer dönemi 22 Ocak’ta, yabancı transfer ise 5 Şubat’ta son erecek.

Remzi’de mutlu son

Ara transfer döneminin en konuşulan isimlerinden ve Türk Ocağı ile Merit Alsancak Yeşilova arasında krize neden olan Küçük Kaymaklı’nın genç forveti Remzi Betmezoğlu, resmen Türk Ocağı’na transfer oldu. Remzi’yi ikna ederek önceki gün anlaşma sağlayan Girne ekibi, genç futbolcuya dün KTFF’de imza attırdı. Sezon sonuna kadar kiralanan Remzi’nin imza törenine sarı siyahlıların yeni teknik patronu teknik direktör Derviş Kolcu da katıldı. Türk Ocağı öte yandan yabancı transferde de orta sahada görev yapan Michael Alvaa’ya imza attırarak renklerine bağladı.

Cemal ve Tayfun, Yalova ile imzaladı

Süper Lig’in ilk devresinde büyük sıkıntılar yaşayan ve devrenin son maçındaki olaylar nedeniyle de 13 maç saha kapatma cezası alan Yalova iki futbolcuyu kadrosuna kattı. Takımın başına Cenk Berkalp’i getiren Yalova, daha önceden anlaşma vardığı Cemal Yaşınses ve Tayfun Doğan’a dün KTFF’de imzayı attırdı. Tatlısu’dan kiralanan Cemal ilk devrede Yenicami forması ile mücadele ederken Tayfun ise Gençlik Gücü’nden kiralandı.

Ozanköy’de bir yerli bir yabancı imza

Süper Lig’de ilk devreyi son sırada tamamlayan ancak ikinci devre için yaptığı transferlerle çıkış yakalamayı hedefleyen Ozanköy anlaşma sağladığı oyuncuları resmen kadrosuna kattı. Girne ekibi, Lefke’den yerli genç oyuncu Zihni Temelci ve savunmada görev yapan yeni yabancısı Ngagiwa Mayowa Ademola’ya dün KTFF’de imzaları attırdı.

Gençler Birliği’nde 4 imza birden

Süper Lig’de ilk devrenin başarılı ekiplerinden olan ancak kadrosundaki birçok önemli futbolcuyu kulüpteki maddi sorunlar nedeniyle elde çıkaran İskele ekibi Gençler Birliği dün anlaşmaya vardığı 4 futbolcuya KTFf’de imza attırdı. Kırmızı siyahlılar, Hamitköy’den Hasan Sarıoğlu ve Ömer Albayrak’ı, Esentepe’den Mehmet Bebek’i ve Küçük Kaymaklı’dan da Boran Esenler’i renklerine bağladı.

Yusuf Palaz, GG’ye imzayı attı

Süper Lig’in başkent temsilcilerinden Gençlik Gücü de yeni transferi Yusuf Palaz’a imzayı dün attırdı. Bir süredir takımlara idmanlara ve hazırlık maçlarına çıkan Yusuf, ilk devrede Cihangir formasıyla mücadele ediyordu.

Yeni Boğaziçi’ne yabancı golcü

Süper Lig’in ilk devresinde beklentilerin uzağında kalan Yeni Boğaziçi yeni golcüsünü buldu. Lacivert kırmızılılar bir süredir denemekte olduğu Ngauche Onyedika Samuel’i dün imza attırarak yabancı golcüyü resmen kadrosuna kattı.