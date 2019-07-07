Vedat Muriç resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'un ardından Kosovalı santrforla da anlaşma sağladı.

25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.Başarılı oyuncu daha sonra Topuk Yaylasındaki kampa katılacak.

Fenerbahce Rizespor'a bu transfer için 3.5 milyon euro bonservis ve ikisi bonservisiyle ikisi kiralik toplam 4 oyuncu verecek.

Fenerbahçe'nin, sezon öncesi Muriç ile birlikte transfer ettiği oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

Sarı-lacivertli kulüp, daha önce Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı.