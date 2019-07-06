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Veteranlar Macaristan’da çift maçlarında

Veteran masa tenisçilerimiz Budapeşte(Macaristan) başlayan   “2019 Avrupa Veteran Masa Tenisi Şampiyonası”’nda dün çift maçlarına başladılar.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:14
Veteranlar Macaristan’da çift maçlarında

Fadıln Olguner-Ferit Atabey(İstanbul) çift erkeklerde, İngiliz-İrlandali çifti 3-1 yendiler ve bir yukarı gruba çıktılar.

OLGUNER: ÖNEMLİ OLAN KATILMAK ve DEVAM ETMEK

White Bank Lefkoşa Veteranları Derneği başkanı Fadıl Olguner ve Asbaşkan Zekai Soyatlı dün yayınladıkları basın bildirisinde Avrupa Veteran şampiyonasına katılmanın çok önemli olduğunu, sonuçların ise şimdilik o kadar önemli olmadığını belirttiler. Olguner açıklamasına şöyle devam etti:”Sporcularımız iyi mücadele etti. Kesinlikle fark yemedik ve ezilmedik. Bundan sonraki şampiyonalara katılmak için görüşmelere devam ediyoruz. Bundan sonra hedefimiz Dünya şampiyonasına katılmak ve KKTC’ye sporcu getirip turnuva düzenlemektir. Asbaşkan Zekai Soyatlı dün Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu(ITTF) 2.ci başkanı ve İsveç Masa Tenisi Federasyonu başkanı olan Petra Sörling ile görüştü. Sörling, KKTC gençlerine selam ve sevgilerini gönderdi. Soyatlı, yararlı gelişmeler olduğunu vurguladı. Olguner ise Rum Masa Tenisi Federasyonu başkanı Andreas ile görüşmeye çalışacağını belirtti.

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VeteranlarMacaristan
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