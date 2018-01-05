Vida: Beşiktaş için her şeyimi vereceğim

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, Antalya'da basın toplantısı düzenledi. Kamp çalışmalarının harika geçtiğini söyleyen Vida, "Pepe ve Tosic üst düzey oyuncular. Aramızda güzel bir rekabet olacak. Elimizden geleni yapacağız ve hoca en doğru kararı verecek." dedi.

Beşiktaş ile anlaştıktan sonra başka takımlardan da teklif aldığını ancak Beşiktaş'a verdiğini sözden dönmediğini söyleyen Vida, asıl mevkisinin stoper olduğunu ancak hocasının görev verdiği her yerde görev yapabilceğini belirtti

Vida açıklamaları şöyle: "Beşiktaş’a söz vermiştim"

Transferin yaz döneminde olmasını tercih ederdim ama bu dönemde geldim. Ben buraya oynamak için geldim. Formayı almak için çok mücadele edeceğim. Önemli olan Beşiktaş’ın başarılı olması. Beşiktaş bana çok ilgi gösterdi. Ben sözünde duran bir insanım. Beşiktaş’a söz vermiştim. Beşiktaş ile anlaştıktan sonra da teklifler aldım ama ben kararımdan dönmedim."

"Benim asıl mevkim stoperdir"

"Mitrovic, Mrmic ve Bilic ile görüştüm. Bana inanılmaz büyük bir kulübe gideceğimi söylediler. Muhteşem bir taraftara sahip olduğunu söylediler. Taraftarları biliyorum. Karar vermekte çok zorlanmadım. Her şeyimi kulübüme vermek için çalışacağım. Olaya bireysel bakmıyorum. Takımın başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Beşiktaş için her şeyimi vereceğimi söyleyebilirim. Benim asıl mevkim stoperdir. Sol stoper olarak oynadım. Gerektiği zaman sağ bek ve sol bek olarak oynadım. Hocam hangi bölgede görev verirse oynarım."

"Oyunu iyi okurum"

"Beşiktaş’ta çok ciddi bir rekabet var. Mitrovic önü açık bir oyuncu. Her şey onun elinde. Çok çalışması lazım. Genç oyuncuların süre alması kolay olmuyor. Beşiktaş’a gelmeden önce futbol oynamadığım dönemde idmanlarıma devam ettim. Bireysel olarak çalışmalarımı sürdürdüm. Takımla çalışmak bambaşka bir durum. Şu ana kadar her şey yolunda. Oyunu iyi okurum. Babam da futbolcuydu. Babamın genlerinden aldım. Dikkatli oynuyorum. Tecrübeli olduğum için fazla kart görmüyorum. Agresif bir yapıya sahibim ama kendimi sürekli kontrol ediyorum."

"Vodafone Park’a çıkmak için sabırsızlanıyorum"

"Taraftarlar inanılmaz sevgi gösterlerinde bulundular. Taraftarları mutlu edeceğimize inanıyorum. Taraftarların bizimle gurur duyacakları sonuçlar almak istiyoruz. Vodafone Park’a çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bayern Münih güçlü bir takım. Son zamanlarda onlarda bir düşüş var. İyi oyuncuları ve başarılı bir hocaları var. Bizim de tur atlama şansımız var. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan şansla çıkmadı. Mücadele edeceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

''Mandzukic ile Beşikataş hakında görüştüm''

Mandzukic'le görüştüm. Bana 'İnanılmaz bir kulübe gidiyorsun, doğru tercih yaptın' dedi. Onunla çok iyi dostuz, sürekli görüşüyoruz. Şu anda o Juventus'un oyuncusu ama onun Beşiktaş'a gelmesini çok istiyorum. Biraz zor ama geleceğine inanıyorum."