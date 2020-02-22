Vodafone'da "Kartal"mı uçacak "Fırtına"mı kopacak

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yı yenen siyah-beyazlı takım, geçen hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Ligde 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayan Beşiktaş, bir maç eksiğiyle 8 puan önünde bulunan Trabzonspor’u yenerek zirve umutlarını gelecek haftalara taşımaya çalışacak. Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması saat 19.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş - Trabzonspor maçı beIN Sports1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN BÜYÜK MAÇLARDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Trabzonspor, bu sezon "üç büyük" rakibi karşısında 5. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla geçti. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, VODAFONE PARK'TA DERBİ KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park'ta yaptığı maçlarda yenilmedi.

Bu 3 takımla yeni stadında 10 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlik aldı. Rakiplerine söz konusu maçlarda 20 gol atan Beşiktaş, kalesinde 12 gol gördü.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta üçer kez konuk eden siyah-beyazlılar, birer galibiyet ve ikişer beraberlik aldı. Galatasaray ile evinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 3 defa üstünlük sağlarken, bir karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.

6 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta zorlu maç takvimi döneminde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Trabzonspor maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

LJAJİC HASTA DORUKHAN SAKAT

Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic hastalığı nedeniyle tedavi altına alınırken, Dorukhan Toköz de bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Bu iki oyuncunun mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

OBİ MİKEL CEZALI, NWAKAEME SAKAT

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi kart cezalısı Obi Mikel forma giyemeyecek. Takımın bir diğer Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme ise sakatlığı nedeniyle Beşiktaş kafilesinde yer almadı. Bordo-mavililerde, Hosseini, Campi, Pereira ve Guilherme kart sınırında bulunuyor.