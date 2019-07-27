Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...

Voleybolcularımız Galibiyetle Başladı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:45
Voleybolcularımız Galibiyetle Başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Beach Tour’un Sinop’taki ikinci etabı, KKTC’li voleybolcular galibiyeti ile başladı.

Turun Artvin- Hopa ayağını kürsüde bitirmeyi başaran Buğra Eryıldız- Ksenia ikilisi ilk maçta Gülnaz Özer - Buse Dağdeviren çiftini 2-1 yendi.  Bir diğer temsilcimiz Merve Çelebi - Olga Motrich ise Fadime - Nisanur çiftini zorlanmadan 2-0 geçti.

Buğra - Ksenia ikilisi ikinci maçını Ebru Karayılan – Burcu Atasoy çiftine karşı oynayacak.

Merve Çelebi – Olga Motrıch ise önce Derya – Dilek ikilisi, ardından da Belinay Sarı - Ceren Evmez ile mücadele edecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Voleybol FederasyonuPro Beach TourKKTC’li VoleybolcularBuğra EryıldızKseniaSporHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derin Şampiyon
Derin Şampiyon
UKÜ siftah yapamadı
UKÜ siftah yapamadı
Hockenheim’da bir Türk!
Hockenheim’da bir Türk!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim