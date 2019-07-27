Voleybolcularımız Galibiyetle Başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Beach Tour’un Sinop’taki ikinci etabı, KKTC’li voleybolcular galibiyeti ile başladı.

Turun Artvin- Hopa ayağını kürsüde bitirmeyi başaran Buğra Eryıldız- Ksenia ikilisi ilk maçta Gülnaz Özer - Buse Dağdeviren çiftini 2-1 yendi. Bir diğer temsilcimiz Merve Çelebi - Olga Motrich ise Fadime - Nisanur çiftini zorlanmadan 2-0 geçti.

Buğra - Ksenia ikilisi ikinci maçını Ebru Karayılan – Burcu Atasoy çiftine karşı oynayacak.

Merve Çelebi – Olga Motrıch ise önce Derya – Dilek ikilisi, ardından da Belinay Sarı - Ceren Evmez ile mücadele edecek.