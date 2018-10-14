Volkan Demirel’in ardından Aatif Chahechouhe da açıklama yaptı

Fenerbahçe yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar, konuşmaya başladılar. İlk olarak Volkan Demirel’in açıklamalarının ardından Nabil Dirar’ın yaptığı “Gülümseme” göndermeli paylaşımdan sonra şimdi de Aatif Chahechouhe bir paylaşımda bulundu. Resmi Instagram hesabından kadro dışı kalma süreci hakkında bir açıklama yayınlayan Aatif Chahechouhe, Kayserispor maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un soyunma odasına girdiği anlardan da bahsetti.

Soyunma odasında yaşananları anlatan Aatif Chahechouhe, disiplinsiz ve vurdumduymaz tavırlar içinde olduğunu şeklindeki iddiaların da doğru olmadığını savundu.

Aatif Chahechouhe’nun ‘Kamouyunun bilgisine” mesajı ile yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Fenerbahçe’de yaşadığım kadro dışı olayının ardından yaşananlara açıklık getirmek adına, düşüncelerimi kamuoyuyla paylaşma kararı aldım. öncelikle Süper Lig’in 4. haftasındaki Kayserispor maçının soyunma odasında Başkanımız Ali Koç, haklı olarak memnuniyetsizliğini dile getirdi. Ben de kaptanımız Volkan Demirel’in ardından söz aldım ve “Geçen sezon daha iyi bir kadroyla şampiyon olamadık. Bu sezon şampiyonluk istiyorsunuz. Ancak takımda her şey değişti. Hoca değişti, yeni oyuncular geldi, önemli oyuncular gitti. Hızlı bir şekilde bunu başarmak kolay değil” dedim. Asla şu andaki takıma ‘kalitesiz’ ifadesini kullanmadım. Takım arkadaşlarımla da daha sonra bunu konuştum ve düşüncelerimi bir kez daha onlara anlattım. Benim asıl burada demek istediğim; takımı eleştirirken, oyuncularla birlikte herkesin sorumlu olduğu, herkesin kendisini eleştirmesi gerektiği ve doğru tespitler yaptıktan sonra gereken çözümlerin alınabileceğine vurgu yapmaktı. Samimi olarak bir aile ortamında bunu ifade ettim. Takımın menfaatleri için eleştirilerde bulundum, düşüncemi söyledim. İçinde bulunduğumuz durumu umursarnamış olsam, zaten hiç konuşmaz, sessiz kalırdım.

Ben asla takım kötü giderken, neşeli ya da gülen tavırlar içinde olmadım. Olayların zarnanlaması çok önem taşıyor. Konya galibiyetinin ardından ve daha sonra Beşiktaş derbisinde galip gelemerniş olsak da, en azından mağlup olmadığınız için ve ortaya koyduğumuz oyundan ötürü Başkanımız Ali Koç bizi tebrik etti. Moral açısından kendimizi toparladık. öyle günlerde bir takımda pozitif enerjinin olması, insanların gülmesi, tekrar ayağa kalkmak adına önemliydi. Bu iki maçtan sonra sıkıntı yoktu. Rizespor maçından sonra bütün takım üzüntü içindeydi. Bu şekilde anlatıldığı gibi gülmeler, şakalaşmalar asla yaşanmadı. Kaybettiğimizde üzüldük, kazandığımızda güldük. Bunun dışında bir hareketini olmadı.

Disiplinsizlik ve vurdumduymazlık, kariyerin boyunca bana uzak olan iki kelimedir. Sezon başından beri hocam Sayın Phillip Cocu ile iyi anlaştık ve kendisi sakatlık döneminde benimle ilgilendi, bir an önce sahaya dönmeme yardımcı oldu. Zaten ilk 4 maça çıkamadım ama sakatlıktan döndükten sonra beni hemen Konya deplasmanında ilk 11’e aldı. Bu süreçte ve sonrasında eğer bir disiplinsizlik, vurdumduyrnazlık söz konusu olsaydı, hocamız zaten gereğini yapardı. Ben asla profesyonelliğimden ödün vermedim, vermeyeceğimde. Sadece işimi yaptım. İçeride olanları dışarıyla paylaşmak ve ihanet, asla söz konusu olamaz. Vicdanen rahatım.

Takım içinde gruplaşma ya da başka bir kişinin oynaması için baskı yapmak bana göre bir şey değil. Bu ayrıca benim vazifem de değil. Nabil Dirar ile aynı ülkeden geliyoruz, beraber milli takımda da oynuyoruz, kendisi benim için değerli bir insan. Ama bizler profesyonel futbolcularız. Onun oynamama sürecinde benim takıma bir müdahalem ya da hocaya bu konuda bir talebim asla olmamıştır ve asla olamaz. Bu durumu da hocamız Cocu’ya sorabilirler. Takım içinde bazı oyuncular, bazı oyuncularla daha fazla vakit geçirebilir. Ancak her şeyden önce takım gelir. Ben her arkadaşıma eşit mesafede olmuşumdur ve asla bir gruplaşma, hocaya, yönetime ya da sportif direktöre karşı olumsuz bir tavrım söz konusu olmamıştı, olamazda.

Sonuç olarak bu kadro dışı kalmam, performansımla ilgili bir şey ya da hoca kararıyla olsaydı, benim için bu kadar üzücü olmazdı. Ama maalesef iyi niyetli konuşmam yanlış anlaşıldı ve rahatsız etti. Fenerbahçe’nin profesyonel futbolcusuyum ve hatalı olduğumu düşünmeme rağmen kulübümün kararlarına saygı duymaya devam edeceğim.

Saygılarımla

Aatif Chahechouhe”