Wayne Rooney'e çıplak tuzak

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United’ın unutulmaz futbolcusu Wayne Rooney, sosyal medyada fotoğraf skandalının içine düştü. Rooney’nin iki kadınla birlikte fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Önce Rooney’nin alkolün de etkisiyle kadınlarla yarı çıplak dans ettiği anlar dikkat çekti. Daha sonra iki kadının yarı çıplak pozlarla çektiği fotoğraflarda Rooney’nin uyukladığı görüldü.



Eski futbolcunun özellikle bir fotoğrafta sandalye üstünde otururken elleri cebinde uyuyakaldığı, bir başka fotoğrafta koltukta otururken gözlerinin kaydığı fark edildi.

Bu sırada kadınlardan birinin yatakta uzandığı, diğer kadının da uyuklayan Rooney’nin yanında fotoğraf çektiği göze çarptı. Ayrıca fotoğraflarda yerlerde boş içki şişeleri ve iki şarap kadehinin göründüğü belirtildi.

Sosyal medyada fotoğrafların hemen ardından bir de video yayımlandı. Videoda yine uyuklar halde olan Rooney’nin yanında bir kadının dans ettiği görüldü. Bir başka fotoğrafta ise şarap kadehi yarı dolu olan Rooney’nin gülümsemesi dikkati çekti. Kısa sürede 175 bin kez izlenen video İngiltere’de gündem yarattı.

13 yıldır Coleen Rooney ile evli olan 35 yaşındaki Wayne Rooney’nin 4 çocuğu var. Daha önce futbolculuk dönemlerinde de gece kulüplerinde kavgalara karışan ve hatta bir genç kızı tehdit ettiği ortaya çıkan eski İngiliz futbolcu, 15 Ocak 2021’de futbolu bıraktı ve teknik direktörlüğe başladı.

Rooney, Ocak 2021’den beri Derby County’nin teknik direktörlüğünü yapıyor.

İngiliz polis teşkilatı, eski milli futbolcu Wayne Rooney’e görüntülü komplo kurulduğu şüphesiyle soruşturma başlattı. Dedektifler, fotoğrafları ve videoyu incelemeye aldı. Rooney’nin bu görüntülerinin eski mi yoksa yeni mi olduğu konusunu siber polisi araştırıyor. Öte yandan futbolcunun uyur halde kadınlarla çekilmiş fotoğraflarına sosyal medyada Uykucu Wayne ve Mooney Rooney şeklinde yorumlar yapıldı.

Rooney susuyor



İngiliz gazetesi Daily Mirror, yaşanan skandal sonrası Wayne Rooney’nin menajeri Paul Stretford’a ulaşmak istedi. Fakat Rooney’nin menajeri sessiz kalmak istediğini açıkladı. İngiliz medyasından gelen soruları yanıtsız bırakacaklarını belirten Stretford, hem kendisinin hem de Rooney’nin konuşmayacağını ifade etti.