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Werner: "Hayatımda böyle atmosfer görmedim"

Beşiktaş taraftarının tezahüratlarındaki sese dayanamadığı için oyundan çıkan RB Leipzig'in yıldızı Timo Werner sessizliğini bozdu.

28 Eylül 2017 Perşembe 09:59
Werner: "Hayatımda böyle atmosfer görmedim"

Beşiktaş ve RB Leipzig arasında oynanan maçta taraftarların tezahüratları nedeniyle sese dayanamayan ve oyundan çıkan Timo Werner konuştu.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçı siyah beyazlılar 2-0 kazanırken karşılaşmanın 32. dakikasında sese dayanamayıp oyundan çıkan Werner dünya kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Alman basınına konuşan 21 yaşındaki futbolcu, “Hayatımda daha önce böyle bir atmosfer görmedim. Maça odaklanmayı başaramadım. Bir kulak tıkacı istedim ama bu da işe yaramadı. Hala iyi hissetmiyorum” dedi.

Öte yandan Leipzig’in hocası Ralph Hasenhüttl konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eğer maç sonuna kadar dayanabilseydik çok iyi olacaktı ama yapamadı. Saha içinde dolaşım ve solunum sıkıntısı çekti. Son zamanlarda çok fazla maça çıktı. Bu onun sorunlarının nedeni olabilir. Ama henüz kesin bir teşhis yok” ifadelerini kullandı.

ALMANYA’YA DAMGA VURMUŞTU

Stuttgart altyapısında yetişen Werner, geçen sezon başında Leipzig’e 10 milyon euro bedelle transfer edildi.

Almanya’da gelecek vaad eden yetenekler arasında gösterilen 21 yaşındaki forvet, bu sezon Bundesliga’da oynadığı 6 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.

Werner geçen sezon ligde oynadığı 31 maçta 21 gol-7 asistlik performansıyla adından söz ettirmişti.

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