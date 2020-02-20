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Wilder - Fury rövanşı

Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet dünya şampiyonluk maçı bu Pazar sabahı 08.00’de ABD’nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilecek.

20 Şubat 2020 Perşembe 23:41
Wilder - Fury rövanşı
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Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet dünya şampiyonluk maçı bu Pazar sabahı 08.00’de ABD’nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilecek. WBC Ağır Siklet şampiyonluk maçında unvanın sahibi Deontay Wilder, bir başka yenilgisiz eski şampiyon Tyson Fury ile karşılaşacak. MGM Grand Garden Arena'daki maç 2018 Aralık ayında yapılan ve tartışmalı bir şekilde eşitlik kararının verildiği maçın rövanşı olacak. Muhammed Ali’nin menajeri 88 yaşındaki Bob Arum bu mücadeleyi 1971’den sonra yapılacak en büyük ağır sıklet karşılaşması olarak nitelerdi. Wilder’ın 41 nakavt olmak üzere 42 galibiyeti bulunuyor. Fury ise 29 zafer elde ederken bunların 20’sini nakavtla kazandı.

BİLETLER ATEŞ PAHASI

ABD’de öde izle sistemi ile izlenebilecek tarihi karşılaşma için boks severler 480 TL ödeyecekler. Maçın tribün biletleri ise 4900 TL’den 51.700 TL’ye kadar fiyatlarla satışa çıkarıldı. Resmi karaborsada fiyatların maç günü 100.000 TL ‘yi aşması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Boks KonseyiDeontay WilderTyson Fury
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