Yabancı futbolcu transfer süresi uzatıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından 2017-2018 Futbol Sezonu planlamasında önceden açıklanan Yabancı futbolcu transferinin son tarihi 2 Ekim 2017, Pazartesi olarak açıklanmıştı.

Ancak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, ligin 2. haftasının son karşılaşmasının 2 Ekim 2017, saat 19:00'da yapılacağını göz önüne alarak tüm takımların ikinci hafta karşılaşmalarını tamamlamaları ve transferlerini yapabilmeleri adına, yabancı futbolcu transferinin 3 Ekim 2017, Salı günü, saat 17:00'ye kadar uzatılması kararını aldı.