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Yabancı transfer süresi uzatıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu önceki akşam yaptığı toplantıda 22 Ocak’ta tamamlanacağını açıkladığı yabancı oyuncu transfer süresini uzattı.

19 Ocak 2018 Cuma 11:32
Yabancı transfer süresi uzatıldı
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BRT Spor'un haberine göre, Futbol Federasyonu yönetim kurulu yaptığı toplantıda 2017-2018 futbol sezonu ara transferi için önceden 22 Ocak 2018 olarak açıklanan yabancı futbolcu transferinin 5 Şubat tarihi, saat 17.00’a kadar uzatılmasına karar verirken takımların kadro bildiriminin de 23 Ocak saat 17.00’a kadar federasyona bildirmelerine karar verdi.

Federasyon yönetim kurulu ayrıca yabancı uyruklu futbolcuların yasal olarak yapılması gereken oturma izinlerinin 29 Ocak, saat 17.00’a kadar Genel Sekreterliğe teslim edilmesini kararlaştırırken, yabancı oyuncuların oturma izinleri ile ilgili evrakların teslim edilmemesi halinde ilgili futbolcuların lisanslarının iptal edileceği açıklandı.

KTFF Yönetim Kurulu ayrıca talimatlar gereği, lisanslı bir futbolcunun aynı gün veya aynı hafta bir kategoride oynayabileceği kuralını sadece K-Pet 1. Lig’de değiştirerek, bir futbolcunun aynı hafta farklı gün olmak kaydı ile resmi müsabakada oynayabileceği ancak önceki gün oynadığı karşılaşmada kırmızı kart görmesi halinde ertesi günkü maçta oynayamayacağını ve oynatılması halinde ilgili kulübe cezalı futbolcu oynattığı nedeni ile ilgili düzenlemelerin o kulübe uygulanmasına da karar verdi.

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