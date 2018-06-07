Yakın Doğu Üniversitesi finalde

Havadis Spor'un haberine göre, Yakın Doğu Üniversitesi 2-0 önde olduğu serinin üçüncü karşılaşmasında Girne Amerikan Üniversitesi’ni, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda 75-30 yenerek durumu 3-0 yaptı ve finale çıktı.

Yakın Doğu’nun finaldeki rakibinin belirleneceği diğer mücadele ise bu akşam Soyerspor – Koopspor arasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak. Koopspor maçı kazanırsa finale yükselecek.

Gecenin diğer maçında ise U14 Kızlar Ligi’nde Girne Amerikan Üniversitesi, Soyerspor karşısında 69-21 galip geldi.

U16 Erkekler Ligi’nde ise Girne Amerikan Üniversitesi, Soyerspor’u 84-52 mağlup etti.