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Yakup Yıldız Avrupa şampiyonu

05 Haziran 2021 Cumartesi 20:08
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Yakup Yıldız Avrupa şampiyonu

100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirleri alınarak, 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Yakup Yıldız, Danimarkalı rakibi Mathias Fullerton ile karşılaştı.

Karşılaşmada rakibini 143-141 mağlup etmeyi başaran Yıldız, makaralı yayda Avrupa şampiyonu oldu.

Yıldız, kendisi için önemli bir müsabaka olduğunu, genç yaşta büyükler milli takıma girip burada gösterdiği performansla şampiyon olduğunu söyledi.

Çok mutlu olduğunu belirten Yıldız, “Benim için çok iyi oldu. Güzel güzel okumuzu attık ve şampiyon olduk” dedi.

TRT

Anahtar Kelimeler:
Yakup Yıldız100. Yıl Okçuluk Tesisleri
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