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Yalova’da Kadir Dağcan dönemi

Yalova’da önceki akşam gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’da hem Başkanlar Kurulu Başkanı, hem de Divan Başkanı olan Kadir Dağcan Haziran ayında yapılacak Olağan Genel Kurul’a kadar üyelerin onayını alarak kulübün başkanı seçildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:48
Yalova’da Kadir Dağcan dönemi
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BRT Spor'un haberine göre, Gerçekleşen Genel Kurul’da Tahsin Mertekçi’nin ölümü sonrasında göreve gelen Bülent Arkın ve yönetiminin bu kısa dönemdeki Faaliyet ve Mali Rapor okunarak üyelerin onayını aldı. Gerçekleşen Genel Kurul’da Divan Başkanı Kadir Dağcan 3 adayla da kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantıya eski başkanlardan Mustafa Mertekçi de katıldı. Gerçekleşen toplantı sonrasında Başkanlar Kurulu’nun Haziran ayına kadar bu görevi yürütmesi kararı çıktı. Eski başkan Mustafa Mertekçi, Genel Kurul’un yapıldığını ve tüzük gereği bir başkanın seçilmesi gerektiğini ifade etti. Hem Başkanlar Kurulu Başkanlığı, hem de Divan Başkanlığı yapan Kadir Dağcan üyelerin onayına sunuldu ve Haziran ayına kadar başkan seçilmiş oldu. Dağcan, yeni yönetimini yapılacak olan toplantıyla belirleyecek.

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