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Yalova’ya tarihi ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, bugüne kadarki en ağır cezaları verdi

12 Ocak 2018 Cuma 14:49
Yalova’ya tarihi ceza
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Havadis Spor'un haberine göre, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, futbol liglerinde ilk devrenin son haftasında yaşanan disiplin olayları ve kart cezaları ile ilgili kararları açıkladı.

Kurul özellikle Yalova-GAÜ Çetinkaya maçında yaşanan olaylardan dolayı Yalova kulübüne, futrbolcusuna ve  yöneticisine daha önce görülmemiş tarihi cezalar kesti.

Yalova’ya 13 maç saha kapatma cezası

Disiplin Kurulu, K-Pet Süper Lig’in 15. haftasında Lefkoşa Atatürk stadında oynanan Yalova-Mağusa Türk Gücü maçının sonunda taraftarlarının, futbolcusunun ve yöneticisinin neden olduğu saha olaylarından dolayı Yalova Spor Kulübü’ne devam eden bir cezası bulunuyorken bu olayların işlenmiş olduğu  da dikkate alınarak  13 maç saha kapatma  cezası verildi.

Gazici’ye 30 maç, Kocakasap’a 500 gün hak mahrumiyeti

Kurul aynı karşılaşmada, müsabaka hakemini darp eden Yalova futbolcusu Erkan Gazici’ye 30 maç, Yalova Spor Kulübü yöneticisi Ahmet Kocakasap’a da 500 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Doğan’a 1 maç saha kapatma ve para cezası

Kurul, K-Pet Süper Lig’in 15. haftasında Girne 20 Temmuz Mete Adanır stadında oynanan Doğan Türk Birliği-GAÜ Çetinkaya maçının sonunda isetaraftarların sahaya girmesinden dolayı Doğan Türk Birliği’ne 1 maç saha kapatma cezası ve 3 Bin TL para cezası kesti.

Şeytan’a 10 maç

Kurul, K-Pet 1. Lig’in 15. haftasında Göçmenköy stadında oynanan Göçmenköy-Hamitköy maçında, hakeme yönelik ağır hakaret ve küfürleri nedeniyle yedek kulübesinden ihraç edildikten sonra aynı eylemlerine tribünlerden devam eden ve maç sonunda hakeme saldırıda bulunan Hamitköy masörü Halil İbrahim Şeytan’a 10 maç ceza verdi.

Göçben 8 maç yedi

Kurul son olarak, U21 Süper Lig’in 15. haftasında Gönyeli stadında oynanan Küçük Kaymaklı-Türk Ocağı maçında rakip oyuncuya küfür ederek oyundan ihraç edilmesinin ardından rakibini darp eden Küçük Kaymaklı futbolcusu Mehmet Göçben’e de 8 maç ceza verdi.

4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı Olan Futbolcular

Hasan Kanlı                           Doğan Türk Birliği

Hüseyin Karavezirler          cihangir

Arif Uysal                              Mağusa Türk Gücü

Mustafa Arnavut                 Görneç

Cemal Cemsal                      Doğancı

İlyas Niyazi                            Merit Alsancak Yeşilova

İrfan Özbay                           Yalova

Hasan Ankaralı                     Akova

İbrahim Salın                        Girne Halk Evi

Kadir Hakel                           Gönyeli

Şenol Hızlıoğlu                     Girne Halk Evi

Yusuf Özbaharr                    Yalova

Hasan Denizalp                    Görneç

Hascan Kırmaz                     Gençlik Gücü

Emrah Güler                         Lapta

Selçuk Soyer                        Lapta

Rifat Kanıöz                          Göçmenköy

Görkem Aner                       Baf Ülkü Yurdu

Mevlüt Önal                         Göçmenköy

Ahmet Aydoğdu                  Küçük Kaymaklı

İslam Zararsız                       Maraş

Güvenç Sakallıoğlu              Doğan Türk Birliği

Ekrem Aslan                         Ozanköy

Hamit İnandım                     Doğan Türk Birliği

Süleyman Tozcu                  Doğan Türk Birliği

Mehmet Kurt                       Binatlı

Marius Okpokon                 Cihangir

Kırmızı Kartlar

K-Pet Süper Lig

Mağusa Türk Gücü              Adil Uçar                               1 Maç

Yalova                                    Uche Sunday                        1 Maç

U21 Süper Lig

GAÜ Çetinkaya                     Berkay Demir                       1 Maç

Yeni Boğaziçi                        Sadi Esentan                         1 Maç

Türk Ocağı                            Mehmet Ölmez                   2 Maç

Doğan Türk Birliği                Altuğ Özşehitoğlu                3 Maç

Küçük Kaymaklı                   Barkın Özaşık                       3 Maç

Ozanköy                                Alper Yıldırım                       3 Maç

Yeni Boğaziçi                        Emre Akbelli                        3 Maç

K-Pet 1.Lig

Akova                                    Osman Çobanoğlu               1 Maç

Dumlupınar                          Ümit Genç                            1 Maç

Hamitköy                              Onurcan  Kanburlar            1 Maç

Mormenekşe                       Mehmetali Öztemiz            2 Maç

Lapta                                     Mustafa Yaşar                      3 Maç

U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu

Kaya Mehmetçik                 Coşkun Paşa                         1 Maç

Dipkarpaz                             Fırat Zengin                          1 Maç

Dipkarpaz                             Umuthan Yazıcı                    1 Maç

Değirmenlik                         Emir Alp Üzel                       2 Maç

Yönetici, Antrenör Ve Kulüp Personeli Cezaları

K-Pet Süper Lig

Merit Alsancak Yeşilova     Erdinç  Akyulaf                    1 Maç

Baf Ülkü Yurdu                     Niyazi Özekmekci                                1 Maç

Gençlik Gücü                       Osman  Karamanlı               1 Maç

Gönyeli                                 İsmail  Mıstıkoğlu                 1 Maç

Küçük Kaymaklı                   Reşat  İnalöz                         2 Maç

Küçük Kaymaklı                   Mehmet Topalcık                3 Maç

U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu

Dipkarpaz                             Murat Efe                             2 Maç

KTFF U17 Ligi

Doğan Türk Birliği                Taygun Derviş                      1 Maç

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