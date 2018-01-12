Yalova’ya tarihi ceza

Havadis Spor'un haberine göre, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, futbol liglerinde ilk devrenin son haftasında yaşanan disiplin olayları ve kart cezaları ile ilgili kararları açıkladı.

Kurul özellikle Yalova-GAÜ Çetinkaya maçında yaşanan olaylardan dolayı Yalova kulübüne, futrbolcusuna ve yöneticisine daha önce görülmemiş tarihi cezalar kesti.

Yalova’ya 13 maç saha kapatma cezası

Disiplin Kurulu, K-Pet Süper Lig’in 15. haftasında Lefkoşa Atatürk stadında oynanan Yalova-Mağusa Türk Gücü maçının sonunda taraftarlarının, futbolcusunun ve yöneticisinin neden olduğu saha olaylarından dolayı Yalova Spor Kulübü’ne devam eden bir cezası bulunuyorken bu olayların işlenmiş olduğu da dikkate alınarak 13 maç saha kapatma cezası verildi.

Gazici’ye 30 maç, Kocakasap’a 500 gün hak mahrumiyeti

Kurul aynı karşılaşmada, müsabaka hakemini darp eden Yalova futbolcusu Erkan Gazici’ye 30 maç, Yalova Spor Kulübü yöneticisi Ahmet Kocakasap’a da 500 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Doğan’a 1 maç saha kapatma ve para cezası

Kurul, K-Pet Süper Lig’in 15. haftasında Girne 20 Temmuz Mete Adanır stadında oynanan Doğan Türk Birliği-GAÜ Çetinkaya maçının sonunda isetaraftarların sahaya girmesinden dolayı Doğan Türk Birliği’ne 1 maç saha kapatma cezası ve 3 Bin TL para cezası kesti.

Şeytan’a 10 maç

Kurul, K-Pet 1. Lig’in 15. haftasında Göçmenköy stadında oynanan Göçmenköy-Hamitköy maçında, hakeme yönelik ağır hakaret ve küfürleri nedeniyle yedek kulübesinden ihraç edildikten sonra aynı eylemlerine tribünlerden devam eden ve maç sonunda hakeme saldırıda bulunan Hamitköy masörü Halil İbrahim Şeytan’a 10 maç ceza verdi.

Göçben 8 maç yedi

Kurul son olarak, U21 Süper Lig’in 15. haftasında Gönyeli stadında oynanan Küçük Kaymaklı-Türk Ocağı maçında rakip oyuncuya küfür ederek oyundan ihraç edilmesinin ardından rakibini darp eden Küçük Kaymaklı futbolcusu Mehmet Göçben’e de 8 maç ceza verdi.

4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı Olan Futbolcular

Hasan Kanlı Doğan Türk Birliği

Hüseyin Karavezirler cihangir

Arif Uysal Mağusa Türk Gücü

Mustafa Arnavut Görneç

Cemal Cemsal Doğancı

İlyas Niyazi Merit Alsancak Yeşilova

İrfan Özbay Yalova

Hasan Ankaralı Akova

İbrahim Salın Girne Halk Evi

Kadir Hakel Gönyeli

Şenol Hızlıoğlu Girne Halk Evi

Yusuf Özbaharr Yalova

Hasan Denizalp Görneç

Hascan Kırmaz Gençlik Gücü

Emrah Güler Lapta

Selçuk Soyer Lapta

Rifat Kanıöz Göçmenköy

Görkem Aner Baf Ülkü Yurdu

Mevlüt Önal Göçmenköy

Ahmet Aydoğdu Küçük Kaymaklı

İslam Zararsız Maraş

Güvenç Sakallıoğlu Doğan Türk Birliği

Ekrem Aslan Ozanköy

Hamit İnandım Doğan Türk Birliği

Süleyman Tozcu Doğan Türk Birliği

Mehmet Kurt Binatlı

Marius Okpokon Cihangir

Kırmızı Kartlar

K-Pet Süper Lig

Mağusa Türk Gücü Adil Uçar 1 Maç

Yalova Uche Sunday 1 Maç

U21 Süper Lig

GAÜ Çetinkaya Berkay Demir 1 Maç

Yeni Boğaziçi Sadi Esentan 1 Maç

Türk Ocağı Mehmet Ölmez 2 Maç

Doğan Türk Birliği Altuğ Özşehitoğlu 3 Maç

Küçük Kaymaklı Barkın Özaşık 3 Maç

Ozanköy Alper Yıldırım 3 Maç

Yeni Boğaziçi Emre Akbelli 3 Maç

K-Pet 1.Lig

Akova Osman Çobanoğlu 1 Maç

Dumlupınar Ümit Genç 1 Maç

Hamitköy Onurcan Kanburlar 1 Maç

Mormenekşe Mehmetali Öztemiz 2 Maç

Lapta Mustafa Yaşar 3 Maç

U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu

Kaya Mehmetçik Coşkun Paşa 1 Maç

Dipkarpaz Fırat Zengin 1 Maç

Dipkarpaz Umuthan Yazıcı 1 Maç

Değirmenlik Emir Alp Üzel 2 Maç

Yönetici, Antrenör Ve Kulüp Personeli Cezaları

K-Pet Süper Lig

Merit Alsancak Yeşilova Erdinç Akyulaf 1 Maç

Baf Ülkü Yurdu Niyazi Özekmekci 1 Maç

Gençlik Gücü Osman Karamanlı 1 Maç

Gönyeli İsmail Mıstıkoğlu 1 Maç

Küçük Kaymaklı Reşat İnalöz 2 Maç

Küçük Kaymaklı Mehmet Topalcık 3 Maç

U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu

Dipkarpaz Murat Efe 2 Maç

KTFF U17 Ligi

Doğan Türk Birliği Taygun Derviş 1 Maç