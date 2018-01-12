Yalova’ya tarihi ceza

Havadis Spor'un haberine göre, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, futbol liglerinde ilk devrenin son haftasında yaşanan disiplin olayları ve kart cezaları ile ilgili kararları açıkladı.
Kurul özellikle Yalova-GAÜ Çetinkaya maçında yaşanan olaylardan dolayı Yalova kulübüne, futrbolcusuna ve yöneticisine daha önce görülmemiş tarihi cezalar kesti.
Yalova’ya 13 maç saha kapatma cezası
Disiplin Kurulu, K-Pet Süper Lig’in 15. haftasında Lefkoşa Atatürk stadında oynanan Yalova-Mağusa Türk Gücü maçının sonunda taraftarlarının, futbolcusunun ve yöneticisinin neden olduğu saha olaylarından dolayı Yalova Spor Kulübü’ne devam eden bir cezası bulunuyorken bu olayların işlenmiş olduğu da dikkate alınarak 13 maç saha kapatma cezası verildi.
Gazici’ye 30 maç, Kocakasap’a 500 gün hak mahrumiyeti
Kurul aynı karşılaşmada, müsabaka hakemini darp eden Yalova futbolcusu Erkan Gazici’ye 30 maç, Yalova Spor Kulübü yöneticisi Ahmet Kocakasap’a da 500 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Doğan’a 1 maç saha kapatma ve para cezası
Kurul, K-Pet Süper Lig’in 15. haftasında Girne 20 Temmuz Mete Adanır stadında oynanan Doğan Türk Birliği-GAÜ Çetinkaya maçının sonunda isetaraftarların sahaya girmesinden dolayı Doğan Türk Birliği’ne 1 maç saha kapatma cezası ve 3 Bin TL para cezası kesti.
Şeytan’a 10 maç
Kurul, K-Pet 1. Lig’in 15. haftasında Göçmenköy stadında oynanan Göçmenköy-Hamitköy maçında, hakeme yönelik ağır hakaret ve küfürleri nedeniyle yedek kulübesinden ihraç edildikten sonra aynı eylemlerine tribünlerden devam eden ve maç sonunda hakeme saldırıda bulunan Hamitköy masörü Halil İbrahim Şeytan’a 10 maç ceza verdi.
Göçben 8 maç yedi
Kurul son olarak, U21 Süper Lig’in 15. haftasında Gönyeli stadında oynanan Küçük Kaymaklı-Türk Ocağı maçında rakip oyuncuya küfür ederek oyundan ihraç edilmesinin ardından rakibini darp eden Küçük Kaymaklı futbolcusu Mehmet Göçben’e de 8 maç ceza verdi.
4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı Olan Futbolcular
Hasan Kanlı Doğan Türk Birliği
Hüseyin Karavezirler cihangir
Arif Uysal Mağusa Türk Gücü
Mustafa Arnavut Görneç
Cemal Cemsal Doğancı
İlyas Niyazi Merit Alsancak Yeşilova
İrfan Özbay Yalova
Hasan Ankaralı Akova
İbrahim Salın Girne Halk Evi
Kadir Hakel Gönyeli
Şenol Hızlıoğlu Girne Halk Evi
Yusuf Özbaharr Yalova
Hasan Denizalp Görneç
Hascan Kırmaz Gençlik Gücü
Emrah Güler Lapta
Selçuk Soyer Lapta
Rifat Kanıöz Göçmenköy
Görkem Aner Baf Ülkü Yurdu
Mevlüt Önal Göçmenköy
Ahmet Aydoğdu Küçük Kaymaklı
İslam Zararsız Maraş
Güvenç Sakallıoğlu Doğan Türk Birliği
Ekrem Aslan Ozanköy
Hamit İnandım Doğan Türk Birliği
Süleyman Tozcu Doğan Türk Birliği
Mehmet Kurt Binatlı
Marius Okpokon Cihangir
Kırmızı Kartlar
K-Pet Süper Lig
Mağusa Türk Gücü Adil Uçar 1 Maç
Yalova Uche Sunday 1 Maç
U21 Süper Lig
GAÜ Çetinkaya Berkay Demir 1 Maç
Yeni Boğaziçi Sadi Esentan 1 Maç
Türk Ocağı Mehmet Ölmez 2 Maç
Doğan Türk Birliği Altuğ Özşehitoğlu 3 Maç
Küçük Kaymaklı Barkın Özaşık 3 Maç
Ozanköy Alper Yıldırım 3 Maç
Yeni Boğaziçi Emre Akbelli 3 Maç
K-Pet 1.Lig
Akova Osman Çobanoğlu 1 Maç
Dumlupınar Ümit Genç 1 Maç
Hamitköy Onurcan Kanburlar 1 Maç
Mormenekşe Mehmetali Öztemiz 2 Maç
Lapta Mustafa Yaşar 3 Maç
U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu
Kaya Mehmetçik Coşkun Paşa 1 Maç
Dipkarpaz Fırat Zengin 1 Maç
Dipkarpaz Umuthan Yazıcı 1 Maç
Değirmenlik Emir Alp Üzel 2 Maç
Yönetici, Antrenör Ve Kulüp Personeli Cezaları
K-Pet Süper Lig
Merit Alsancak Yeşilova Erdinç Akyulaf 1 Maç
Baf Ülkü Yurdu Niyazi Özekmekci 1 Maç
Gençlik Gücü Osman Karamanlı 1 Maç
Gönyeli İsmail Mıstıkoğlu 1 Maç
Küçük Kaymaklı Reşat İnalöz 2 Maç
Küçük Kaymaklı Mehmet Topalcık 3 Maç
U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu
Dipkarpaz Murat Efe 2 Maç
KTFF U17 Ligi
Doğan Türk Birliği Taygun Derviş 1 Maç