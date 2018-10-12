Yamaç Paraşütçülerimiz 2.oldu

10 takımın 63 yarışmacı ile katıldığı “Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonası’nda KKTC Hava Sporları Federasyonu ve Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği Kulübü sporcuları Umut Akçıl, Cemal Direkçi, Murat Mendeli, Mehmet Soykan ve Serhat Karaduman’dan oluşan yamaç paraşüt milli takımı bir başarıya daha imza koyarak ikincilik elde etti.

Nisan ayında başlayıp eylül sonu tamamlanan “Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonası” Genel Klasmanında beş etabın tamamında derece elde eden Umut Akçıl Ferdi sıralamada birincilik ve Cemal Direkçi üçüncülükle şampiyonayı tamamlarken takım halinde ise birincilik kürsüsünde yerlerini aldılar.

Ayrıca, iki sporcumuz Umut Akçıl ve Cemal Direkçi Türkiye yamaç paraşütü milli takımına seçilmiş olup önümüzdeki yıl Sırbistan’da gerçekleşecek dünya şampiyonasına katılma ve ülkemizi temsil etme fırsatı yakalamış oldular.