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Yamaç paraşütleri Girne semalarını renklenecek

Hava Sporları Federasyonu ile Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği işbirliğinde organize edilen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi 3. Ayağı ile Dünya Yamaç Paraşüt Kupası Test Yarışması yarın başlayacak.

28 Eylül 2017 Perşembe 09:44
Yamaç paraşütleri Girne semalarını renklenecek

Hava Sporları Federasyonu ile Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği işbirliğinde organize edilen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi 3. Ayağı ile Dünya Yamaç Paraşüt Kupası Test Yarışması yarın başlayacak. Konuyla ilgili dün basın toplantısı gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele komisyonu destek verdi

Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleştirilen basın toplantısında Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya organizasyonla ilgili basına bilgi verdi.

Basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Sivil Savunma Teşkilatı adına Cemal Bedmezoğlu, Federasyonun Yamaç Paraşüt birim sorumlusu Cemal Direkçi ile Alternatif Sporlar Derneği başkanı Umut Akçıl da katıldı.

Zeki Ziya: Bu yıl, gelecek yıl açısından önemli

29 Eylül Cuma Günü başlayacak yarışmanın 1 Ekim Pazar günü tamamlanacağını söyleyen Zeki Ziya önümüzdeki yıl yapılacak dünya şampiyonası için bu yılın önemli olduğunu söyledi. Ziya gelecek yıl dünya şampiyonasının ülkemizde yapılması için bu yarışmada iki gözlemcinin yarışı izleyeceğini söyledi.

Akçil: Bu uzun bir lobinin sonucudur

Umut Akçil ise bu organizasyonun önümüzdeki yıl yapılacak dünya şampiyonası için test olacağını belirterek bu organizasyonun 15 yıllık uğraşın sonucu olduğunu söyledi.

Akçil KKTC adına iki takım oluşturarak A ve B takımları olarak yarışmada mücadele edeceklerini belirtirken Kanada, Amerika ve Hindistan’dan sporcuların şu ana kadar kayıt yaptırdıklarını söyledi.

Direkçi: Şu ana kadar 60 kayıt yapıldı

Cemal Direkçi ise konuşmalarında yarışa şuana kadar 60 sporcunun kayıt yaptırdığını belirterek kayıtların halen devam ettiğini söyledi.

Direkçi St. Hilarion Kalesinin batısında yapılacak uçuşlarla Karaoğlanoğlu bölgesindeki iniş alanına yarışmacıların 6 sorti yapacağını ve yarış sonunda en iyi 5 sortinin baz alınarak derecelendirme yapılacağını kaydetti.

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