Yaramazlık yaptı diye gönderildi

Lise son sınıf öğrencisi Sıla Özge Öden (17), 11 yıl önce başladığı Wushu Kung Fu'da uluslararası birçok başarılara imza attı.

Öden, 6 yaşındayken evde yaramazlık yaptığı için ailesi tarafından Wushu Kung Fu sporuna gönderildi.

Bu spora başlarken kendisinden bu kadar başarı beklemediğini söyleyen Sıla Özge Öden, "İlk başladığımda bu başarıların geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Ailem, evde yaramaz olduğum için beni spora göndermişti. Türkiye Şampiyonasına gitmeye başladığımda, ailem ve hocalarım hepsi umut bağlamıştı” dedi.

11 YILDA 115 MADALYA

Milli sporcu Sıla Özge Öden, 11 yıl önce başladığı Wushu Kung Fu sporunda ulusal ve uluslararası 115 madalya kazandı.

2019 yılında Avrupa Şampiyonu olan Sıla Özge Öden, bu sene çevrimiçi düzenlenen gösteri şeklindeki Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Türkiye Şampiyonası'nda iki kez şampiyon olan Sıla, "Spora 4 yaşında jimnastikle başladım. 6 yaşında Wushu’ya başladım. Beni yetenekli buldukları için yarışmacı grubuna aldılar. 1 ay grupta çalıştıktan sonra hemen Türkiye Şampiyonluğu Grubu'na yolladılar" dedi.

DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Wushu Kung Fu sporuna başladığı günden beri ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Sıla, "İlk milliliğimi 11-12 yaşımda aldım, Yunanistan’da Balkan Şampiyonu oldum. 2018’de Brezilya’da Dünya Şampiyonluğu'nda dünya 4’üncüsü oldum. 2019’da Rusya’da Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldum. 2021’de de online Dünya Şampiyonluğu'nda dünya 2’ncisi oldum. İki hafta önce Türkiye Şampiyonası'nda iki kez Türkiye Şampiyonu oldum" diye konuştu.

Küçükken yaramaz bir çocuk olduğunu için bu spora gönderilen Sıla, "Ailem bu süreçte bana çok destek oldu. Onlar sayesinde buralara kadar geldim. Hocalarım, ailem ve arkadaşlarım çok gurur duydu benimle. Ben herkesten daha çok sevindim zaten" dedi.