Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda çeyrek final maçları tamamlandı ve yarı finalistler belirlendi.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda bir aydan beridir devam eden grup maçlarının tamamlanmasının ardından önceki gün çeyrek final maçları da sona erdi

KKTC Merkez Bankası ile Asbank arasında oynanan maçın normal süresi 5-5 eşitlikle sona erdi. Seri penaltı atışları sonunda sahadan 10-8 galip ayrılan Asbank, adını yarı finale yazdırdı. Bir diğer çeyrek final mücadelesinde ise Koopbank, Türkiye İş Bankası’nı 6-5 yenerek yarı finale yükseldi.

Çeyrek Final Sonuçları:

Limasol T. Kooperatif Bankası-Creditwest: 4-1

Capital Bank-Novabank: 8-0

KKTC-Merkez Bankası-Asbank: 5-5 (Penaltılarla 8-10)

Türkiye İş Bankası-Koopbank: 5-6

Yarı Final Programı:

9 Ekim Çarşamba:

Saat 19.00 Limasol T. Kooperatif Merkez Bankası-Capitalbank

Saat 20.00 Asbank-Koopbank