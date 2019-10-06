Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyük tehlike! Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Diyetler hakkında doğru sanılan yanlışlar
Diyetler hakkında doğru sanılan yanlışlar
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen 12 yanlış
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen...
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...

Yarı finalistler belirlendi

06 Ekim 2019 Pazar 09:41
Yarı finalistler belirlendi

Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda çeyrek final maçları tamamlandı ve yarı finalistler belirlendi.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda bir aydan beridir devam eden grup maçlarının tamamlanmasının ardından önceki gün çeyrek final maçları da sona erdi

KKTC Merkez Bankası ile Asbank arasında oynanan maçın normal süresi 5-5 eşitlikle sona erdi. Seri penaltı atışları sonunda sahadan 10-8 galip ayrılan Asbank, adını yarı finale yazdırdı. Bir diğer çeyrek final mücadelesinde ise Koopbank, Türkiye İş Bankası’nı 6-5 yenerek yarı finale yükseldi.

Çeyrek Final Sonuçları:

Limasol T. Kooperatif Bankası-Creditwest: 4-1

Capital Bank-Novabank: 8-0

KKTC-Merkez Bankası-Asbank: 5-5 (Penaltılarla 8-10)

Türkiye İş Bankası-Koopbank: 5-6

Yarı Final Programı:

9 Ekim Çarşamba:

Saat 19.00 Limasol T. Kooperatif Merkez Bankası-Capitalbank

Saat 20.00 Asbank-Koopbank

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Bankalar Arası Halı Saha Futbol TurnuvasıSporHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Daireler finale kilitlendi
Daireler finale kilitlendi
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
Türkiye A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa aday kadrosu açıklandı!
Türkiye A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa aday kadrosu açıklandı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim