Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
banner34

Yaz kupası yapıldı

Yaz Kupası Ferdi Taekwondo Karate Budo Martialarts (kurash-wushu-muaythai) kırış müsabakaları Girne’de Avrasya Taek Wondo Merkezinde önceki gün yapıldı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 09:06
Yaz kupası yapıldı

BRT Spor'un haberine göre,  Yaz Kupası Ferdi Taekwondo Karate Budo Martialarts (kurash-wushu-muaythai) kırış müsabakaları Girne’de Avrasya Taek Wondo Merkezinde önceki gün yapıldı.

Yarışmanın ödüllerini, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken, Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler Öykü Ergin, başkanlığında, Federasyon, Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler. Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, ,Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne Halk Evi, Güzelyurt Taekwondo karate ihtisas kulübü, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü ve 3 bölge takımlarından Lisansları 2018 yılı vizeli bay ve bayan siyah ve renkli kuşak sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içerisinde geçti.

Bayanlar El Kırışı Sudo Müsabakaları sonuçları

1.Katagori: 1.Pınar Akarpınar 2.Betül Ceylan 3.Didem Yanar

2.Katagori: 1.Ana Tüysüz 2.Tuba Şener 3.Gülcan Abdulaliyeva

3.Katagori: 1.Dalya Türk 2.Gülizar Koç 3.Sevda Çamkıran

4.Katagori: 1.Yaren Yuvka 2.Şerife Patlar 3.Nuket Türk

5.Katagori: 1.Ezgi Ceren Acaralp 2.Tülin Kartal 3.Hande Yanar

6.Katagori: 1.Dora Selen Acaralp 2.Ömür Zahide Gül 3.Elif Parlak

7.Katagori: 1.Ayşe Naz Erdoğan 2.İpek Nur Gül 3.Senem Kartal

8.Katagori: 1.Zehra Bayram 2.Buse Çevik 3.Tülay Kınal

Bayanlar Ayak Kırışı Yopçagi Müsabakaları sonuçları

1.Katagori: 1.Pınar Akarpınar 2.Betül Ceylan 3.Didem Yanar

2.Katagori: 1.Ana Tüysüz 2.Tuba Şener 3.Gülcan Abdulaliyeva

3.Katagori: 1.Dalya Türk 2.Gülizar Koç 3.Sevda Çamkıran

4.Katagori: 1.Yaren Yuvka 2.Şerife Patlar 3.Nuket Türk

banner39
5.Katagori: 1.Ezgi Ceren Acaralp 2.Tülin Kartal 3.Hande Yanar

6.Katagori: 1.Dora Selen Acaralp 2.Ömür Zahide Gül 3.Elif Parlak

7.Katagori: 1.Ayşe Naz Erdoğan 2.İpek Nur Gül 3.Senem Kartal

8.Katagori: 1.Zehra Bayram 2.Buse Çevik 3.Tülay Kınal

Erkekler El Kırışı Sudo Müsabakaları sonuçları

1.Katagori: 1.Efe Çevik 2.Emirhan Edalı 3.Mehmet Taha

2.Katagori: 1.Mehmet Kayra 2.Mustafa Bayram 3.Taner Kara

3.Katagori: 1.Emir Levent 2.Ufuk Öztürk 3.Barış Yıldırım

4.Katagori: 1.Alex Tüysüz 2.Emre Karınca 3.Babur Murtazakulov

5.Katagori: 1.Mert Kaya 2.Oğulcan Doğan 3.Mustafa Sarp Karataban

6.Katagori: 1.D. Karamahmutoğlu 2.Arda Öztürk 3.Ufuk Gül

7.Katagori: 1.Yunus Tomak 2.Kerim Karpuz 3.Mahmut Colayır

8.Katagori: 1.Vandad Lozani 2.Süleyman Bozkurt 3.Zeynel Yıldırım

9.Katagori: 1.Korhan Çağın 2.Ziya Türk 3.Atakan Türk

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A Lisans kursu sürüyor
A Lisans kursu sürüyor
Erhürman, Yiğitcan’a başarılar diledi
Erhürman, Yiğitcan’a başarılar diledi
Ozanköy, vites küçültmüyor
Ozanköy, vites küçültmüyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim