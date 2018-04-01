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YDÜ, farka koştu: 42-98

YDÜ Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Üniversitesini 56 sayı farkla 98-42’lik skorla mağlup etti.

01 Nisan 2018 Pazar 10:52
YDÜ, farka koştu: 42-98

YDÜ Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Üniversitesini 56 sayı farkla 98-42’lik skorla mağlup etti. YDÜ’de Jantel Lavender 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sandrine Gruda da 13 ribaunt kaydetti.

Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu’nda oynanan maçta yüksek savunma konsantrasyonu ile mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi rakibine ribauntlarda 45-25, asistte ise 30-11 üstünlük sağladı.

Yakın Doğu Üniversitesinde süre alan 9 oyuncu da skora katkı yaptı. Kurduğu oyun rotasyonuyla maçın başından sonuna kadar üstünlüğünü devam ettiren Yakın Doğu Üniversitesi periyotlarda çembere kolay giderek arka arkaya bulduğu sayılarla farkı 56 sayıya kadar çıkardı ve rakibine evinde mağlubiyeti yaşattı. Yakın Doğu Üniversitesinin savunmasını aşamayan İstanbul Üniversitesi ise 42 sayı kaydedebildi.

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