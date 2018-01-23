BRT Spor'un haberine göre, Yakın Doğu Üniversitesi YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 19-15 önde tamamlayan ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi devreyi de 42-35 üstünlükle tamamladı.

Üçüncü periyoddaki üstünlüğünü sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi 3. Periyodu 60-43 önde tamamladı.

Son periyodda üstün bir oyun ortaya koyan Girne Amerikan üniversitesi arayı kapamaya çalışsa da mağlup olmaktan kurtulamadı ve maçı Yakın Doğu Üniversitesi 81-72 kazandı.