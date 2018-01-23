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YDÜ galip

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’ne dün akşam oynanan tek maçla devam edildi.

23 Ocak 2018 Salı 12:00
YDÜ galip
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BRT Spor'un haberine göre, Yakın Doğu Üniversitesi YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 19-15 önde tamamlayan ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi devreyi de 42-35 üstünlükle tamamladı.

Üçüncü periyoddaki üstünlüğünü sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi 3. Periyodu 60-43 önde tamamladı.

Son periyodda üstün bir oyun ortaya koyan Girne Amerikan üniversitesi arayı kapamaya çalışsa da mağlup olmaktan kurtulamadı ve maçı Yakın Doğu Üniversitesi 81-72 kazandı.

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Son Güncelleme: 23.01.2018 13:03
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