BRT Spor'un haberine göre, Yakın Doğu Üniversitesi YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi karşı karşıya geldi.
İlk periyodu 19-15 önde tamamlayan ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi devreyi de 42-35 üstünlükle tamamladı.
Üçüncü periyoddaki üstünlüğünü sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi 3. Periyodu 60-43 önde tamamladı.
Son periyodda üstün bir oyun ortaya koyan Girne Amerikan üniversitesi arayı kapamaya çalışsa da mağlup olmaktan kurtulamadı ve maçı Yakın Doğu Üniversitesi 81-72 kazandı.
Son Güncelleme: 23.01.2018 13:03