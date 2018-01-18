YDÜ Polonya’da galip

BRT Spor'un haberine göre, FIBA Kadınlar Euroleauge B Grubu 12. maçında deplasmanda Polonya’nın Wisla Canpack Krakow Takımı ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi rakibini 74-82 yenerek, galibiyet sayısını 10’a çıkararak gruptaki liderliğini sürdü.

City, Arena: Krakow, Hala TS Wisla Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi; Elin Eldebrink, CourtneyVandersloot, Kayla McBride, Jantel Lavender ve Sandrine Gruda beşiyle başladı. Yakın Doğu Üniversitesinin rakibine ribaunt ve asistlerde üstünlük sağladığı maçta periyotlar, 15-31,33-48, 47-66 ve 74-82 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesinde Jantel Lavender ile Kayla McBride 23 sayı ile maçın en skorer isimleri olurken, Courtney Vandersloot 14 asist kaydetti.