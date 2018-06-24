YDÜ ve GAÜ şampiyon

BRT Spor'un haberine göre, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Tenis Takımı 2018 Kulüpler Arası Takım Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştı
19-23 Haziran tarihleri arasında Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleştirilen Kulüpler Arası Tenis Takım Şampiyonası bu akşam sona erdi. Kadınlarda 5, erkeklerde ise 4 takım mücadele ettiği şampiyonada kadınlarda YDÜ, erkeklerde de GAÜ şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyonada alınan sonuçlar:
Kadınlar
LŞK-GTK: 3-0
GAÜ-DAÜ: 0-3
YDÜ-GAÜ: 3-0
GTK-DAÜ: 0-3
LŞK-DAÜ: 1-2
YDÜ-GTK: 3-0
YDÜ-DAÜ: 3-0
LŞK-GAÜ: 2-1
LŞK-YDÜ: 0-3
GAÜ-GTK: 0-3
Erkekler
GTK-GMBTK: 1-4
LŞK-GAÜ: 2-3
LŞK-GMBTK: 2-3
GTK-GAÜ: 2-3
GTK-LŞK: 5-0
GAÜ-GMBTK: 5-0
Genel Sıralama
Kadınlar
1.YDÜ
2.DAÜ
3.LŞK
4.GTK
5.GAÜ
Erkekler
1.GAÜ
2.GMBTK
3.GTK
4.LŞK