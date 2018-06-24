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YDÜ ve GAÜ şampiyon

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Tenis Takımı 2018 Kulüpler Arası Takım Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştı

24 Haziran 2018 Pazar 10:45
YDÜ ve GAÜ şampiyon

BRT Spor'un haberine göre, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Tenis Takımı 2018 Kulüpler Arası Takım Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştı

19-23 Haziran tarihleri arasında Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleştirilen Kulüpler Arası Tenis Takım Şampiyonası bu akşam sona erdi. Kadınlarda 5, erkeklerde ise 4 takım mücadele ettiği şampiyonada kadınlarda YDÜ, erkeklerde de GAÜ şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada alınan sonuçlar:

Kadınlar

LŞK-GTK: 3-0

GAÜ-DAÜ: 0-3

YDÜ-GAÜ: 3-0

GTK-DAÜ: 0-3

LŞK-DAÜ: 1-2

YDÜ-GTK: 3-0

YDÜ-DAÜ: 3-0

LŞK-GAÜ: 2-1

LŞK-YDÜ: 0-3

GAÜ-GTK: 0-3

Erkekler

GTK-GMBTK: 1-4

LŞK-GAÜ: 2-3

LŞK-GMBTK: 2-3

GTK-GAÜ: 2-3

GTK-LŞK: 5-0

GAÜ-GMBTK: 5-0

Genel Sıralama

Kadınlar

1.YDÜ

2.DAÜ

3.LŞK

4.GTK

5.GAÜ

Erkekler

1.GAÜ

2.GMBTK

3.GTK

4.LŞK

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