YDÜ ve UKÜ Avantajlı

BRT Spor'un haberine göre, KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen 2017-2018 Sezonu Gençler Hentbol Ligi’nde play-off’un ilk karşılaşmaları dün gece oynandı.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda genç kızlarda YDÜ, genç erkeklerde de UKÜ geceyi galibiyetle tamamlayarak final için avantaj sağladılar.
Genç kızlarda YDÜ Darbazspor’u 18-14 yenerek play-off serisinde 1-0 öne geçerken erkeklerde seriye 1-0 önde başlayan UKÜ Yükseliş karşısında 43-25 galip gelere seride durumu 2-0’a getirdi.
Play-off maçlarında günün programı şöyle:
Genç Kızlar
18.00 Şahlan Spor-UKÜ (EASS)
Genç Erkekler
19.30 Esentepe-YDÜ (EASS)