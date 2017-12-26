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YDÜ ve UKÜ Avantajlı

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KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen 2017-2018 Sezonu Gençler Hentbol Ligi’nde play-off’un ilk karşılaşmaları dün gece oynandı.

26 Aralık 2017 Salı 11:33
YDÜ ve UKÜ Avantajlı
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BRT Spor'un haberine göre, KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen 2017-2018 Sezonu Gençler Hentbol Ligi’nde play-off’un ilk karşılaşmaları dün gece oynandı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda genç kızlarda YDÜ, genç erkeklerde de UKÜ geceyi galibiyetle tamamlayarak final için avantaj sağladılar.

Genç kızlarda YDÜ Darbazspor’u 18-14 yenerek play-off serisinde 1-0 öne geçerken erkeklerde seriye 1-0 önde başlayan UKÜ Yükseliş karşısında 43-25 galip gelere seride durumu 2-0’a getirdi.

Play-off maçlarında günün programı şöyle:

Genç Kızlar

18.00 Şahlan Spor-UKÜ (EASS)

Genç Erkekler

19.30 Esentepe-YDÜ (EASS)

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