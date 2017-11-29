YDÜ’de Fener coşkusu: 72-61

BRT Spor'un haberine göre, Ligin 6. haftasında, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda bu akşam oynanan maç, büyük bir mücadeleye sahne olurken, zorlu maçı 72-61’lik skorla ev sahibi YDÜ kazandı.

Baştan sona çekişmenin yaşandığı karşılaşmanın ilk periyodu 19-18 Fenerbahçe’nin üstünlüğünde geçti.

Karşılıklı sayıların geldiği ikinci bölümde üstün olan taraf Yakın Doğu Üniversitesi’ydi. Temsilcimiz devreyi 36-34 önde kapattı.

YDÜ üçüncü çeyrekte rakibe oranla daha iyi oynadı, bu bölümü de 55-44’lük avantajla tamamladı.

Üstünlüğünü maçın son bölümünde de devam ettiren YDÜ Kadın Basketbol Takımı maçı 72-61 aldı.

Mücadele ettiği B Grubu’nda zirveden kopmama mücadelesi veren Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu akşamki sonuçla Lig’de 5 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Euroleague’de bugüne kadar oynadığı maçlarda İtalyan Famila Schio, Fransız BLMA, İspanyol Avenida, Polonya temsilcisi Wisla Can Pack ve bu akşam da Fenerbahçe karşısında galibiyet alan Temsilcimiz, Rus Ekaterinburg’a karşı kaybetmişti.

YDÜ Euroleague’deki yedinci maçını 6 Aralık’ta Rus temsilci Nadezdha ile oynayacak. Temsilci mücadeleyi deplasmanda verecek.